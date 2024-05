Skoda: nuovi motori per Kodiaq e Superb, ora anche Plug-in

È tempo di rinnovamenti in casa Skoda. Il brand del Gruppo Volkswagen mette mano alla propria gamma, dando un’iniezione di novità ad alcuni suoi modelli, da Kodiaq a Superb, passando per Octavia, inserendo in listino delle interessanti varianti motoristiche. La nota più sfiziosa è l’aggiunta della versione Plug-in hybrid, al pari della conferma della solida e certificata turbodiesel TDI, ideale per coloro che ogni anno macinano decine di migliaia di chilometri. Per la Octavia c’è anche un nuovo allestimento che porta in dote un bel po’ di stile e di temperamento sportivo.

SKODA KODIAQ E SUPERB, ORA ANCHE PLUG-IN

Lo abbiamo anticipato poco fa, il SUV Skoda Kodiaq e la berlina (o wagon) Skoda Superb guadagnano una nuova motorizzazione 1.5 litri TSI Plug-in hybrid. Si tratta della seconda generazione di PHEV, che coniuga un corposo motore a benzina TSI con un’unità elettrica da 85 kW, in grado di erogare una potenza di sistema di 204 CV e una coppia di 205 Nm. Questo propulsore elettrico è collegato in modo diretto con la trasmissione automatica DSG a 6 velocità, ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio dalla capacità lorda di 25,7 kWh.

In modalità 100% alla spina l’autonomia raggiunge la quota di 100 chilometri, essenziali per ridurre al minimo l’impatto del motore termico, specialmente quando ci si muove in ambito urbano. La batteria può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW e in corrente continua fino a 50 kW, con un tempo di ricarica di appena 25 minuti per passare dal 10% all’80%.

Prezzi di listino:

Skoda Kodiaq PHEV parte da 48.800 euro ;

; Skoda Superb PHEV parte da 50.750 euro.

SKODA SUPERB, NON SOLTANTO PLUG-IN

La grande berlina Skoda Superb non beneficia soltanto dell’ingresso in listino della versione Plug-in, ma la sua gamma viene completata con l’inserimento di due altre motorizzazioni:

2.0 TSI 265 CV;

2.0 TDI 193 CV.

La prima è naturalmente un turbo benzina, la seconda un turbodiesel, ed entrambe sono collocate al vertice della rispettiva categoria di appartenenza. Ambedue le unità vengono associate alla trazione integrale a controllo elettronico e alla trasmissione DSG a 7 rapporti.

GROSSE NOVITA’ ANCHE PER SKODA OCTAVIA

Finora ci siamo concentrati soltanto su ciò che viene proposto su Skoda Superb e Kodiaq, ma anche la Octavia è stata messa al centro di una campagna di rafforzamento della propria proposta commerciale. Questo modello costruito sulla piattaforma MQB-EVO viene declinato sia in versione berlina che station wagon, tra l’altro, la familiare ha ottenuto risultati da record nel nostro Paese, diventano la best-seller della categoria nel corso del 2023. A beneficio dei clienti italiani, in listino entra una seducente versione 2.0 TDI da 115 CV, con cambio manuale a 6 rapporti. Una soluzione che potrebbe rilevarsi determinante tanto per i clienti privati, quanto per le flotte aziendali. I consumi di questo propulsore sono eccellenti, fattore essenziale per chi percorre tanti chilometri all’anno. Nella fattispecie parliamo di: 4,5-4,7 litri ogni 100 km (WLTP) in ciclo combinato ed emissioni di CO2 corrispondenti a 114-124 g/km.

Dunque, il motore 2.0 TDI da 115 CV viene proposto su Skoda Octavia in questi quattro allestimenti:

Selection;

Executive;

Style;

Sportline.

Quest’ultimo è una novità, che si distingue per molti dettagli estetici in nero lucido, analoghi a quelli che si trovano nel curatissimo abitacolo, cerchi in lega da 18’’. La cellula abitativa infatti viene arricchita con:

sedili sportivi;

volante a tre razze ;

; finiture carbon look;

cristalli posteriori oscurati;

pedaliera in metallo.

I punti di forza di questa versione Sportline non finiscono qui. Il nuovo allestimento conta anche su un assetto specifico, con molle più rigide e più basse di 15 mm, e su uno sterzo progressivo a incidenza variabile. Tecnologicamente, la Skoda Octavia Sportline sfoggia anche la retrocamera posteriore e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata di emergenza automatica.