Nuova Skoda Kodiaq 2024 arriva in Italia: prezzi e motori

Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso mese di ottobre, debutta in Italia la Nuova Skoda Kodiaq 2024. La seconda generazione del SUV di casa Skoda, infatti, entra in fase di prevendita in vista del debutto in concessionaria, in programma tra pochi mesi. A disposizione della clientela c’è subito una gamma abbastanza articolata che, in futuro, sarà ulteriormente arricchita con ulteriori varianti. Per tutti i dettagli sulle caratteristiche della Nuova Skoda Kodiaq 2024 rimandiamo all’articolo relativo alla presentazione ufficiale del SUV. Di seguito, invece, andremo ad analizzare i motori, gli allestimenti e il listino prezzi per il mercato italiano della Skoda Kodiaq 2024.

SKODA KODIAQ 2024: I MOTORI

Per la prima fase di commercializzazione, la Nuova Skoda Kodiaq 2024 sarà disponibile in Italia con una gamma di motorizzazioni composta da tre diverse varianti. A disposizione della clientela ci saranno:

il benzina 1.5 TSI da 150 CV dotato di sistema Mild Hybrid

dotato di sistema il diesel 2.0 TDI Evo da 150 CV

il diesel 2.0 TDI Evo da 193 CV con trazione integrale

Tutte e tre le varianti della Nuova Skoda Kodiaq sono dotate del cambio automatico DSG a 7 rapporti. In futuro, la gamma del SUV si arricchirà. Come anticipato in fase di presentazione ufficiale lo scorso ottobre, infatti, la Kodiaq sarà disponibile anche in altre due varianti:

2.0 TSI da 204 CV con trazione integrale

da con trazione integrale 1.5 TSI con sistema plug-in hybrid da 204 CV con batteria da 25,7 kWh e fino a 100 chilometri di autonomia in modalità elettrica

Maggiori dettagli sulle future versioni del SUV arriveranno nelle prossime settimane.

GLI ALLESTIMENTI DELLA SKODA KODIAQ 2024

La gamma della Skoda Kodiaq 2024 è disponibile in Italia in tre allestimenti:

Selection

Executive

Style

La dotazione di serie è particolarmente ricca, già a partire dalla versione d’accesso alla gamma, la Selection, che include i cerchi da 18 pollici, il clima tri-zona, la strumentazione digitale da 10,4 pollici e il sistema di infotainment da 10 pollici oltre ad ADAS come Adaptive e Predictive Cruise Control, Active Lane Departure Warning, Front Assist con riconoscimento pedoni e Emergency Assist. Gli allestimenti Executive e Style arricchiscono, ulteriormente, la dotazione, garantendo anche la possibilità di optare per la configurazione a 7 posti, senza costi extra rispetto alla 5 posti. Skoda ha confermato anche il futuro arrivo di una versione Sportline che andrà ad arricchire la gamma della Nuova Skoda Kodiaq 2024, garantendo un look e dei contenuti più orientati verso la sportività.

SKODA KODIAQ 2024: IL LISTINO PREZZI

La Skoda Kodiaq 2024 è ora ordinabile nelle concessionarie del marchio. Il debutto nelle concessionarie è previsto, però, per il prossimo mese di maggio 2024. Il listino prezzi della Nuova Skoda Kodiaq 2024 prevede:

1.5 TSI con allestimento Selection: 40.700 euro

1.5 TSI con allestimento Executive: 41.300 euro

1.5 TSI con allestimento Style: 43.850 euro

2.0 TDI con allestimento Selection: 44.900 euro

2.0 TDI con allestimento Executive: 45.500 euro

2.0 TDI con allestimento Style: 48.050 euro

2.0 TDI 4×4 con allestimento Selection: 49.400 euro

2.0 TDI 4×4 con allestimento Executive: 50.000 euro

2.0 TDI 4×4 con allestimento Style: 52.550 euro

Da notare che le versioni Executive e Style sono disponibili anche con configurazione 7 posti invece che 5 posti, senza alcun costo aggiuntivo. Per ordinare la versione desiderata del SUV è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Skoda oppure a una qualsiasi concessionaria del brand.