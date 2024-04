Nuova Skoda Octavia: arrivano ChatGPT e altre novità

La produzione della nuova Skoda Octavia è partita nella fabbrica di Mlada Boleslav, in Repubblica Ceca, salvo poi trasferirsi a Kvasiny nel corso della seconda parte dell’anno, per lasciare spazio alle linee di montaggio delle varie Enyaq, Enyaq Coupé ed Elroq. La nuova berlina, o station wagon, del marchio facente parte del gruppo Volkswagen, promette di soddisfare gli automobilisti con dei contenuti di grande qualità e avanguardia, senza tuttavia cancellare quanto di buono questo modello ha fatto nella sua storia. La Skoda Octavia esiste nei listini a partire dal 1996 e da allora ne sono state prodotte 7,5 milioni di unità. Attualmente, tra l’altro, è best-seller e leader del gradimento in alcuni mercati come: Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia. Anche in Italia è particolarmente apprezzata nella sua versione Combi, la familiare.

SKODA OCTAVIA: UNO STILE RINNOVATO

La nuova Skoda Octavia, sviluppata sul consolidato pianale MQB, si presenta nella sua nuova veste caratterizzata da un design reso più contemporaneo e aggraziato, studiato per rispondere agli appetiti sempre più esigenti del grande pubblico. L’eleganza e la sobrietà del marchio vengono confermate, al pari di una silhouette composta da linee tese e solide, che trasmettono un senso di robustezza non indifferente. Così, la berlina (anche in versione Combi) guadagna:

fari a LED Matrix di seconda generazione (optional), con luci diurne più basse nel centro;

di seconda generazione (optional), con luci diurne più basse nel centro; fari posteriori a LED, con indicatori di direzione dinamici;

con indicatori di direzione dinamici; finiture Design Selection , con componenti ecologici, come tessuti riciclati e pelle trattata in modo sostenibile;

, con componenti ecologici, come tessuti riciclati e pelle trattata in modo sostenibile; oggetti pratici, come il raschia ghiaccio nel tappo del serbatoio e gli ombrelli nelle porte anteriori, realizzati sempre con materiali sostenibili;

nel tappo del serbatoio e gli ombrelli nelle porte anteriori, realizzati sempre con materiali sostenibili; sistema di infotainment dotato di un display da 10’’ ;

; Climatronic bi-zona di serie.

Cambiano leggermente le dimensioni, con una lunghezza complessiva che sale a 4,70 metri (+9 mm). Il motivo è dovuto al nuovo taglio dei paraurti, in special modo quelli posteriori. Infine, per l’abitacolo è possibile attingere alle “Design Selections”, nove differenti variabili per caratterizzare al meglio l’ambiente interno.

“L’aggiornamento del modello stabilisce nuovi standard in termini di design, tecnologia e sostenibilità. La gamma Octavia è ora più sicura, con una maggiore percentuale di materiali sostenibili nei sedili, nella plancia e nei rivestimenti delle portiere, oltre all’integrazione di funzioni di connettività all’avanguardia”, ha affermato Andreas Dick, dirigente Skoda.

LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DI SKODA OCTAVIA

La nuova Skoda Octavia è sempre più connessa e beneficia dell’integrazione del chatbot ChatGPT (introdotto con successo in varie vetture del Gruppo VW), incluso nell’innovativo assistente vocale Laura che adesso diventa uno strumento di primo equipaggiamento. A bordo della rinnovata Skoda Octavia, si viaggia così insieme a nuove funzionalità che espandono significativamente le tradizionali funzioni di comando vocale. La tecnologia, poi, non è soltanto legata all’intrattenimento ma riveste un ruolo cardine anche nella sicurezza. Per questa ragione troviamo nella nuova vettura ceca dei sistemi brillanti e avanzati come:

Collision Avoidance Assist;

Turn Assist ;

; Exit Warning.

SKODA OCTAVIA MOTORIZZAZIONI

Al momento del debutto, la nuova Skoda Octavia viene proposta con quattro motori a benzina e due a gasolio, senza contare le opzioni mild hybrid abbinate al cambio automatico DSG. L’idea di Skoda è quella di andare ad accontentare la più ampia platea possibile. In questa ottica viene confermata anche la più sportiva di tutte, ovvero sia la RS che eroga fino a 195 kW (265 CV) di potenza dal motore 2.0 TSI. Fin dal suo esordio nel lontano 2000, questa versione molto cattiva si distingue per un carattere fuori dal coro, e anche nella nuova Octavia si distinguerà dal resto della gamma per dettagli neri lucidi e una fascia catarifrangente rossa sul retro. Le prime consegne in Italia sono previste per il prossimo mese di giugno, mentre la prevendita è già iniziata, con prezzi a partire da 28.450 euro.