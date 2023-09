Renault Grand Kangoo: tutte le informazioni dopo l’anteprima mondiale

L’edizione 2023 del Salone dell’auto di Monaco è stata l’occasione giusta per Renault per la presentazione in anteprima mondiale del Nuovo Renault Grand Kangoo. Il multispazio a sette posti veri della casa francese va ad arricchire la terza generazione del Kangoo per scrivere una nuova pagina della storia del modello, realizzato in oltre 4,4 milioni di esemplari da Renault. Il Nuovo Renault Grand Kangoo sarà realizzato in più varianti, anche per quanto riguarda la motorizzazione. In arrivo, infatti, c’è anche una versione a zero emissioni E-Tech. Il nuovo modello punta a diventare una delle migliori multispazio sul mercato.

7 POSTI VERI PER IL NUOVO RENAULT GRAND KANGOO

Il Nuovo Renault Grand Kangoo offre ancora più spazio e flessibilità di utilizzo rispetto al modello standard del multispazio di Renault con l’introduzione di tre veri sedili per la seconda fila e di due sedili per la terza fila, con una configurazione, quindi, in grado di ospitare fino a 7 persone. Renault sottolinea, in particolare, la presenza del miglior raggio alle ginocchia della categoria per i passeggeri della terza fila, con un valore pari a 164 mm. L’accesso alla terza fila è, inoltre, facilitato dalla presenza di due porte scorrevoli, più grandi di 18 centimetri rispetto alla versione standard.

RENAULT GRAND KANGOO IN 1.024 CONFIGURAZIONI

Il nuovo multispazio di Renault metterà a disposizione dei futuri clienti tanto spazio a bordo. Il bagagliaio del Nuovo Renault Grand Kangoo ha una capacità di 500 litri e può essere esteso fino a ben 3.750 litri. Da notare, inoltre, che ha cinque sedili posteriori indipendenti. Ogni sedile può essere spostato in base alle necessità del momento. Si tratta, infatti, di sedili rimovibili, retrattili, ripiegabili e scorrevoli. Complessivamente, il veicolo di Renault presenta una lunghezza di carico di 3,11 metri, andando a ripiegare il sedile del passeggero anteriore, e fino a 1.024 configurazioni, in base al posizionamento dei vari sedili posteriori.

IL NUOVO RENAULT GRAND KANGOO SARA’ E-TECH

Uno dei punti di forza del Nuovo Renault Grand Kangoo sarà la versione E-Tech Electric. Il multispazio a sette posti di casa Renault, infatti, è in arrivo in una nuova veste a zero emissioni. Per il momento, la casa francese non ha diffuso tutti i dettagli sul progetto che, in ogni caso, avrà una batteria integrata da 45 kWh e un’autonomia massima di 265 chilometri nel ciclo WLTP, con una sola carica. Per la batteria, inoltre, ci sarà una garanzia di 8 anni o fino a 160.000 chilometri. C’è anche una modalità Eco che limita la velocità a 110 km/h per ottimizzare la batteria. In base al contesto di utilizzo, inoltre, è possibile scegliere tra tre modalità per la frenata rigenerativa (Sailing per la guida in strade a scorrimento veloce, “Drive” per un uso versatile e “Brake” per l’uso nel traffico o in montagna). La versione E-Tech Electric supporterà anche la ricarica rapida (con caricatore DC da 80 kW) che permette di recuperare 170 chilometri di autonomia in 30 minuti.

MOTORI RENAULT GRAND KANGOO ANCHE BENZINA E DIESEL

La gamma di motori della versione a sette posti del Renault Kangoo non sarà solo elettrificata: in arrivo, infatti, ci sono anche varianti ICE. In particolare, Renault ha anticipato l’arrivo di due motorizzazioni che rispettano la normativa Euro 6E valida dal 1° settembre 2023. Il Nuovo Renault Grand Kangoo sarà disponibile anche con:

un motore benzina da 130 CV;

un motore diesel da 95 CV.

Il multispazio, quindi, punta ad adattarsi al meglio alle esigenze della clientela, proponendo tanta flessibilità d’uso (considerando le varie configurazioni disponibili all’interno dell’abitacolo) oltre che la possibilità di scegliere tra più motorizzazioni.

CONSEGNE E PREZZO NUOVO RENAULT GRAND KANGOO

Il Nuovo Renault Grand Kangoo è stato presentato in anteprima mondiale al Salone dell’auto di Monaco. Il debutto in strada per il multispazio a sette posti è molto vicino. Il nuovo veicolo di casa Renault, infatti, entrerà in fase di ordinazione entro la fine dell’anno in corso mentre le prime consegne partiranno nel corso del primo trimestre del 2024. Per il momento, i prezzi non sono ancora stati rivelati ma il listino sarà sensibilmente superiore a quello del Renault Kangoo che parte da poco più di 25.000 euro.