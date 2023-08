Consiglio acquisto multispazio: budget fino a 55.000 euro

Le guide all’acquisto di SicurAUTO.it tornano con un nuovo appuntamento dedicato alle multispazio, una particolare tipologia di vettura pensata per gli automobilisti che hanno la necessità di poter contare su veicoli spaziosi e in grado di trasportare più passeggeri e/o tanti bagagli. In questa guida, in particolare, andremo a considerare le migliori multispazio da comprare con un budget fino a 55.000 euro. Chi ha un budget più contenuto, invece, può valutare le migliori multispazio fino a 40.000 euro. In alternativa, ci sono da considerare le migliori auto a 7 posti fino a 50.000 euro oppure le migliori station wagon fino a 35.000 euro. Guida aggiornata al 2 agosto 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

La scelta dell’auto giusta passa per l’analisi di vari fattori. Si tratta di un passaggio necessario per poter individuare, con la massima precisione, la tipologia di veicolo più adatta alle proprie necessità. Tra gli elementi da considerare c’è, come prima cosa, il budget che, inevitabilmente, va a delimitare le opzioni a propria disposizione in fase di scelta del nuovo veicolo da comprare. Da non sottovalutare, inoltre, sono le dimensioni dell’auto, lo spazio a bordo e la capacità di carico oltre che la tipologia di alimentazione, elementi strettamente collegati al tipo di uso del veicolo e alla percorrenza stimata. Tutti questi elementi permettono di individuare con precisione l’auto giusta da comprare. Prima di scegliere l’auto da comprare conviene leggere con attenzione i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

HYUNDAI STARIA

Tra le migliori multispazio su cui puntare con un budget fino a 55.000 euro c’è la Hyundai Staria. Si tratta di un van con una lunghezza di ben 5,2 metri ed un passo di 3,27 metri, disponibile sul mercato in varie configurazioni e con un prezzo a partire da 43.000 euro. Il modello di Hyundai è dotato di un motore 2.2 turbo diesel da 177 CV di potenza abbinato al cambio manuale (o all’automatico ma con prezzi da 45.600 euro) e alla trazione anteriore.

MERCEDES EQT

La Mercedes EQT, lunga 4,5 metri, è la prima multispazio elettrica di casa Mercedes. Si tratta di un modello che conferma la volontà dell’azienda di investire, sempre di più, nel settore delle auto a zero emissioni. Sul mercato, la EQT è disponibile in un’unica variante, con motore elettrico da 122 CV e batteria da 45 kWh, per un’autonomia complessiva di circa 280 chilometri. La Mercedes EQT è disponibile con un prezzo di listino di 51.458 euro, in un unico allestimento.

OPEL ZAFIRA E-LIFE

Il settore delle multispazio include, tra le migliori proposte, anche l’Opel Zafira E-Life. Si tratta di un modello elettrico disponibile in diverse configurazioni, a partire dalla versione small da 4,60 metri e arrivando alla versione Large da 5,3 metri. C’è anche una versione intermedia, la Medium, da 4,95 metri. A spingere il modello è un motore elettrico da 136 CV che viene abbinato a un pacco batterie da 50 kW. L’autonomia è legata alla versione scelta e arriva fino a un massimo di 330 chilometri. Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 52.000 euro ma il listino cresce rapidamente con le versioni più grandi, fino a superare i 60.000 euro.

PEUGEOT E-RIFTER

Il settore delle multispazio include anche modelli elettrici, completamente a zero emissioni. Tra questi c’è la Peugeot e-Rifter, disponibile sia in una versione Standard da 4,4 metri che in una Long da 4,75 metri. Il modello è dotato di un motore elettrico da 136 CV che viene abbinato a un pacco batterie da 50 kWh per un’autonomia complessiva di 280 chilometri. La multispazio elettrica di Peugeot è disponibile sia a 5 posti che a 7 posti. La versione Standard parte da 38.680 euro mentre per la versione Long, decisamente più interessante per gli automobilisti che hanno bisogno di tanto spazio a bordo, bisogna mettere in conto una spesa di almeno 42.330 euro.

TOYOTA PROACE VERSO

La Toyota Proace Verso, insieme alla più compatta versione City, è la proposta di Toyota per il segmento delle multispazio. Si tratta di un veicolo da quasi 5 metri, pensato per tutti gli automobilisti alla ricerca di una multispazio in grado di garantire tanta comodità e la possibilità di trasportare più passeggeri e tanti bagagli. Il modello è dotato del motore 2.0 diesel da 144 CV o 177 CV che viene abbinato al cambio manuale o, per le versioni più complete, al cambio automatico. Il prezzo di partenza è di 40.000 euro ma la gamma comprende diverse varianti nella fascia di prezzo fino a 50.000 euro, con la possibilità di scegliere la versione Long da 5,3 metri e optare per la configurazione a 9 posti.

TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC

La gamma Toyota include anche la Toyota Proace Verso Electric. Si tratta di un’evoluzione a zero emissioni della multispazio della casa nipponica. Questa variante è dotata di un motore elettrico da 136 CV abbinato a una batteria da 50 kWh (ma c’è anche una versione da 75 kWh) e con un’autonomia di 230 chilometri (330 chilometri con la 75 kWh). La gamma è molto articolata ma con il budget a disposizione è possibile puntare solo sulla versione base che costa 49.659 euro, includendo batteria da 50 kWh e configurazione a 9 posti.

VOLKSWAGEN TOURAN

La Volkswagen Touran, con i suoi 4,57 metri di lunghezza, è un modello che può adattarsi molto bene a soddisfare le esigenze degli automobilisti alla ricerca di una multispazio con un budget fino a 50.000 euro. La vettura della casa tedesca parte da 37.100 euro con il modello base con motore 2.0 TDI da 150 CV e cambio automatico ma sale rapidamente oltre i 40.000 euro con le versioni più complete della gamma, abbinabili al motore 1.5 TSI e al 2.0 TDI, in vari step di potenza e con possibilità di scegliere il cambio automatico.