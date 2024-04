Renault Captur 2024: dimensioni, motori e prezzi

Debutto ufficiale per la nuova Renault Captur 2024. Si tratta di un importante aggiornamento di metà carriera per il crossover di segmento B della casa francese che si rinnova nel design ma va anche ad aggiungere tanti nuovi contenuti, aggiornandosi per rafforzare la sua posizione sul mercato delle quattro ruote in Europa. Il nuovo modello va ad affiancarsi ad altre novità recenti della casa francese come la Renault 5 E-Tech Electric.

DIMENSIONI NUOVA RENAULT CAPTUR 2024

La Nuova Renault Captur 2024 è un crossover di segmento B con dimensioni ideali per l’uso in città, senza, però, risultare troppo compatto. Il nuovo modello di Renault misura:

4,239 metri di lunghezza

di lunghezza 1,797 metri di larghezza

di larghezza 1,575 metri di altezza

di altezza 2,639 metri di passo

Da notare che il modello ha una capacità di carico di 616 litri che possono diventare 1.596 litri, abbattendo i sediolini.

RENAULT CAPTUR 2024: GLI ESTERNI

Il restyling della Renault Captur porta a un nuovo design, seguendo quanto fatto con la Nuova Renault Clio. Il frontale, in particolare, è ora completamente nuovo, con nuove linee per i gruppi ottici e per la mascherina. Nella parte anteriore, sono state modificate anche le prese d’aria. Al posteriore, invece, la Nuova Renault Captur 2024 presenta qualche ritocco, conservando quasi integralmente le linee del modello precedente. Il crossover è disponibile in sei colorazioni per la carrozzeria (Bianco Perla, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Grigio Aviation, Blu Iron e Rosso Passion) con possibilità di optare per la versione bitono, andando a scegliere la colorazione del tetto tra tre opzioni (Grigio Magnete, Nero Étoilé e Grigio Perla). Complessivamente, sono disponibili 14 configurazioni differenti. C’è anche l’Exterior Color Pack che permette di aggiungere alcuni dettagli alla carrozzeria con colorazione a contrasto.

RENAULT CAPTUR 2024: GLI INTERNI

La Nuova Renault Captur 2024 si rinnova anche all’interno dell’abitacolo. La dotazione di serie include il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, basato su Android Automotive 12. Si tratta di una novità assoluta per il segmento B del mercato che va a confermare il ruolo di primo piano del crossover di Renault sul mercato europeo. Da notare, al centro della plancia, la presenza di un display da 10,4 pollici, con il caratteristico orientamento verticale. Tra le novità c’è anche il display per il quadro strumenti che può arrivare fino a 10,25 pollici, in base alla versione scelta.

RENAULT CAPTUR 2024: I SISTEMI DI SICUREZZA

C’è anche grande attenzione per la sicurezza con la Nuova Renault Captur 2024. La dotazione include:

il riconoscimento della segnaletica stradale con rilevamento di eccesso di velocità

l’Adaptive Cruise Control intelligente

frenata automatica di emergenza con funzione incroci

il sensore di angolo morto

il sistema di assistenza al mantenimento della corsia con avviso di superamento della linea della corsia

i sistemi Distance Warning e Hill Start Assist

Sono disponibili, inoltre, anche i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, il sistema Rear Cross Traffic Alert, il sistema Occupant Safe Exit Alert e la telecamera a 360°.

I MOTORI DELLA RENAULT CAPTUR 2024

La gamma di motorizzazioni della Nuova Renault Captur 2024 si articolerà in quattro diverse unità. Da tempo, il crossover ha abbandonato il diesel. Per ora, esce di scena anche la variante plug-in hybrid per puntare su motorizzazioni più accessibili. Le opzioni in listino saranno:

1.0 TCe 90 da 91 CV con cambio manuale

da con cambio manuale 1.3 TCe 160 Mild Hybrid da 160 CV con cambio automatico EDC

da con cambio automatico EDC 1.0 TCe 100 GPL da 100 CV con cambio manuale

da con cambio manuale 1.6 Full Hybrid da 145 CV con cambio automatico multimodale

RENAULT CAPTUR 2024: PREZZI E DISPONIBILITA’

La Nuova Renault Captur 2024 sarà disponibile nelle concessionarie della casa francese soltanto a partire dal prossimo mese di giugno 2024. Per il momento, non sono ancora stati svelati i prezzi del nuovo modello. Renault ha confermato che il listino prezzi della Nuova Renault Captur 2024 sarà disponibile entro la fine di aprile 2024, in concomitanza con l’apertura degli ordini.