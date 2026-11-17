Il Gruppo Renault ha presentato ai sindacati francesi un piano di riorganizzazione strategica incentrato su un principio netto: potenziare le linee produttive legate alla mobilità elettrica e snellire la struttura dei costi amministrativi (colletti bianchi, dipendenti in posizioni impiegatizie). Il progetto delinea un riequilibrio complessivo della forza lavoro che interesserà gli stabilimenti transalpini nei prossimi anni, tracciando una netta distinzione tra le tute blu e gli altri addetti, riferisce la Reuters, che riporta le indiscrezioni del quotidiano francese Les Echos.

RENAULT: LE ASSUNZIONI

Nel dettaglio, sono previsti circa 2.000 ingressi complessivi, finalizzati a coprire il fabbisogno operativo delle fabbriche e a stabilizzare personale già presente in regime di somministrazione. L’incremento di manodopera si rende necessario per sostenere i volumi costruttivi dei nuovi modelli a zero emissioni e far fronte alle sfide competitive imposte sul mercato globale.

La società assume infatti, tra il 2027 e il 2028, 1.650 operai, il 75% dei quali già con contratti a tempo determinato. In più 100 neolaureati e 250 posizioni indirette. Renault sta pianificando una campagna di formazione di 500.000 ore.

Il tutto sarebbe anche legato all’aumento del costo dei carburanti per le tensioni in Medio Oriente: da valutare però le conseguenze sulle vendite delle auto elettriche quando la situazione in Iran si sarà stabilizzata.

LE USCITE DAL GRUPPO RENAULT

Opposta è la linea tracciata per gli uffici e il comparto industriale di supporto. Il piano contempla infatti fino a 1.000 uscite volontarie tra il personale impiegatizio in 9 mesi, incidendo su un perimetro di circa 15.000 addetti.

Tale riduzione mira ad abbattere i costi fissi di gestione per competere in modo efficiente con i nuovi competitor asiatici, puntando su formule consensuali, incentivi all’esodo e percorsi di accompagnamento alla pensione. Quindi 2.000 assunzioni e 1.000 uscite, con un saldo positivo di 1.000 unità.

INGEGNERI NEL MIRINO

L’iniziativa si inserisce in un percorso di progressiva ottimizzazione avviato dal costruttore d’Oltralpe, che nei mesi scorsi aveva già interessato i reparti di ingegneria: 800 tagli. Il confronto con le organizzazioni sindacali rimane aperto per definire i criteri applicativi, le tutele e i piani di formazione necessari ad accompagnare questa fase di profondo cambiamento strutturale.

Nel frattempo, il Gruppo è in pressing sull’UE affinché si possa ottenere un quadro normativo certo: si è passati dal -100% di emissioni di CO2 2035 al -90% proposto dalla Commissione e al -87,5% del Parlamento Europeo, in attesa di regole definitive.