Il fine settimana del 20, 21 e 22 novembre 2026 si preannuncia complicato per chi deve spostarsi in Italia: è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore per venerdì 20, proclamato dalla Cgil, al quale si affiancano altre mobilitazioni sindacali autonome che interessano, in particolare, il trasporto pubblico locale, il settore ferroviario e quello aereo. Il calendario è articolato: al blocco totale si sovrappongono proteste di categoria con orari e modalità differenti, alcune delle quali proseguono sabato 21 e domenica 22. Le motivazioni della mobilitazione generale riguardano salari, pensioni, fisco, welfare e condizioni di lavoro, con una contestazione delle politiche economiche e sociali del Governo: insomma i soliti guai che affliggono il Paese da anni, con qualsiasi Esecutivo.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: BUS, TRAM E METROPOLITANE

Venerdì 20 novembre lo sciopero generale può coinvolgere anche il trasporto pubblico locale, con possibili ripercussioni su autobus, tram e metropolitane. Le modalità di adesione e le fasce di garanzia variano in base alle aziende e ai territori.

Le principali città interessate sono Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Napoli. Per conoscere gli orari effettivi di circolazione è necessario fare riferimento agli avvisi delle singole aziende, poiché le fasce di servizio garantito non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

A Roma, Atac prevede il servizio nelle fasce di garanzia, con possibili ripercussioni sulle linee di superficie, sulle metropolitane e sulle ferrovie gestite dall’azienda.

A Torino, GTT ha comunicato fasce di servizio garantito dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

A Bologna e Ferrara, Tper ha previsto le consuete fasce di tutela, con servizio garantito nelle ore di maggiore affluenza dei passeggeri. Anche il collegamento Marconi Express potrebbe essere interessato.

A Milano, Genova, Firenze e Napoli occorre invece verificare le comunicazioni aggiornate delle rispettive aziende di trasporto.

Sabato 21 sono previste ulteriori agitazioni sindacali di categoria che interessano alcune aziende del trasporto pubblico locale, tra cui GTT, EAV e altri operatori territoriali. Non si tratta, però, di uno sciopero generalizzato di tutti i servizi urbani italiani.

TRASPORTO FERROVIARIO: STOP DI 23 ORE TRA VENERDÌ E SABATO

Il trasporto ferroviario sarà interessato da uno sciopero nazionale di 23 ore, proclamato da sigle sindacali autonome, che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord. La mobilitazione inizierà alle 21:00 di venerdì 20 e terminerà alle 20:00 di sabato 21 novembre.

È importante sottolineare che lo sciopero ferroviario è distinto dallo sciopero generale Cgil: i treni continueranno a circolare regolarmente fino alle 21:00 di venerdì. I convogli già in viaggio all’inizio dell’agitazione potranno raggiungere la destinazione finale soltanto se questa sarà raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero. In caso contrario, potranno fermarsi in una stazione precedente.

Treni garantiti sabato 21 novembre

Per i servizi regionali, essendo sabato considerato giornata feriale ai fini delle fasce di garanzia ferroviarie, sono previste le fasce di tutela:

dalle 6:00 alle 9:00;

dalle 18:00 alle 21:00.

Attenzione: la presenza delle fasce garantite non significa che tutti i treni regionali circoleranno. Occorre verificare quali corse siano effettivamente inserite negli elenchi dei servizi minimi.

Per Frecce, Intercity e Italo saranno disponibili soltanto i collegamenti compresi negli elenchi ufficiali dei treni garantiti.

Chi ha acquistato un biglietto Trenitalia e decide di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero può richiedere il rimborso secondo le condizioni previste dall’azienda. Per Frecce e Intercity la richiesta può essere effettuata entro l’orario di partenza del treno prenotato; per i treni regionali entro le ore 24 del giorno precedente lo sciopero. È prevista anche la possibilità di riprogrammare il viaggio.

TRASPORTO AEREO: ATTENZIONE A SABATO 21 E DOMENICA 22 NOVEMBRE

Agitazione programmata per domenica 22 novembre: interessa il personale Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa per l’intera giornata.

Quali voli sono garantiti? Anche durante gli scioperi del settore aereo devono essere rispettate le fasce di tutela previste dalla normativa:

dalle 7:00 alle 10:00;

dalle 18:00 alle 21:00.

Il consiglio per chi deve mettersi in viaggio è di controllare sempre gli aggiornamenti delle aziende di trasporto, verificare la presenza del proprio collegamento negli elenchi dei servizi garantiti e, se possibile, anticipare o posticipare gli spostamenti più importanti.