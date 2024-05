Renault 5 E-Tech: prezzi e versioni per l’Italia

A distanza di pochi mesi dalla presentazione ufficiale, la Nuova Renault 5 E-Tech è pronta a fare il suo debutto ufficiale in Italia. La casa francese, infatti, ha annunciato i prezzi e le versioni disponibili della Renault 5 E-Tech per il mercato italiano. Si tratta di un modello chiave per la svolta a zero emissioni di Renault che, per sostenere la crescita delle vendite delle sua gamma di auto elettriche, riporta sul mercato una vera e propria icona della sua storia, la Renault 5. Vediamo tutte le novità in merito al debutto in Italia della Nuova Renault 5 E-Tech.

RENAULT 5 E-TECH: DIMENSIONI

Prima di entrare nei dettagli relativi ai prezzi e alle versioni della Renault 5 E-Tech per l’Italia, andiamo a riepilogare le caratteristiche dell’elettrica. Si tratta di una city car di segmento B che presenta le seguenti dimensioni:

3,92 metri di lunghezza

di lunghezza 1,77 metri di larghezza

di larghezza 1,50 metri di altezza massima

di altezza massima 2,54 metri di passo

di passo 326 litri di capacità di carico

Il progetto si basa sulla piattaforma AmpR Small, della divisione Ampere del Gruppo Renault. All’interno dell’abitacolo c’è un display da 10 pollici per il sistema di infotainment.

RENAULT 5 E-TECH: MOTORI, BATTERIA E AUTONOMIA

La gamma della city car francese ha tre diverse combinazioni di motore e batteria:

motore elettrico da 95 CV e 215 Nm, batteria con capacità di 40 kWh

batteria con capacità di motore elettrico da 120 CV e 225 Nm , batteria con capacità di 40 kWh

, batteria con capacità di motore elettrico da 150 CV e 245 Nm, batteria con capacità di 52 kWh

Per quanto riguarda l’autonomia, si parte da 300 chilometri per le versioni da 40 kWh e si arriva fino a 400 chilometri per le versioni da 52 kWh.

RENAULT 5 E-TECH: PREZZI E ALLESTIMENTI

La Nuova Renault 5 E-Tech arriva in Italia a partire dal 31 maggio, data in cui prenderanno il via ufficiale gli ordini della city car elettrica. Per la prima fase di commercializzazione, la nuova elettrica della casa francese sarà disponibile in due versioni:

Techo con un prezzo di 32.900 euro

con un prezzo di Iconic Cinq con un prezzo di 34.900 euro

Il prezzo effettivo sarà più basso: i clienti, infatti, avranno la possibilità di beneficiare degli incentivi statali 2024 per ridurre la spesa sull’acquisto. Entrambe le varianti della Nuova Renault 5 E-Tech saranno abbinate a:

un motore elettrico da 150 CV

una batteria da 52 kWh

La dotazione di serie è molto ricca e include i cerchi in lega da 18 pollici, i fari full LED, i retrovisori esterni neri ripiegabili elettricamente e riscaldabili, il sistema Multimedia OpenR Link con display da 10,1 pollici, il clima automatico, il caricatore wireless per smartphone. La dotazione di sicurezza comprende:

Multisense a 4 modalità

Cruise control adattivo con funzione stop & go

Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera

Frenata automatica di emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti e incroci

Assistenza d’emergenza al mantenimento della corsia

Accensione automatica fari e tergicristalli con sensore di pioggia

RENAULT 5 E-TECH: LE NOVITA’ PER IL 2025

Successivamente, la gamma della Nuova Renault 5 E-Tech si arricchirà con altre versioni. Nel corso del 2025, infatti, arriveranno:

gli allestimenti Five ed Evolution, con prezzi da 25.000 euro e batteria da 40 kWh

ed con prezzi da e batteria da la serie speciale Roland-Garros

I dettagli completi sulle altre varianti della gamma della Renault 5 E-Tech arriveranno nel corso delle prossime settimane.