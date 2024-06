Auto nuove: emissioni CO2 medie scendono a 106 g/km in UE

Nel corso del 2023, il mercato autoveicoli in Europa ha registrato un’importante crescita nelle vendite di veicoli nuovi, accompagnata da una continua riduzione delle emissioni medie di CO2, secondo i dati provvisori pubblicati dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). L’analisi si concentra su due segmenti del mercato: le autovetture e i furgoni, evidenziando i trend legati alla transizione elettrica e le implicazioni ambientali di tali cambiamenti.

IMMATRICOLAZIONI ED EMISSIONI AUTO IN EUROPA

Le nuove immatricolazioni di autovetture in Europa nel 2023 hanno raggiunto i 10,7 milioni di unità, segnando un aumento del 13,2% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato accompagnato da una riduzione delle emissioni medie di CO2 delle nuove auto, che sono scese a 106,6 g/km, ovvero l’1,4% in meno rispetto al 2022.

Un dato particolarmente significativo, prevalentemente in Europa, è la crescita della quota di veicoli elettrici, che ha raggiunto il 23,6% delle nuove immatricolazioni, con un incremento delle auto elettriche dal 13,5% al 15,5%. In paesi come Norvegia, Svezia e Islanda, la penetrazione del mercato delle auto elettriche, secondo l’analisi AEA, è particolarmente elevata, con quote rispettivamente del 90,5%, 60,7% e 60,4%.

IMMATRICOLAZIONI ED EMISSIONI FURGONI IN EUROPA

Parallelamente, il mercato dei furgoni ha visto un aumento del 20,2% nelle immatricolazioni, totalizzando 1,2 milioni di nuovi veicoli. Anche in questo segmento, le emissioni medie di CO2 sono diminuite, attestandosi a 180,8 g/km, un calo dell’1,6% rispetto al 2022. La quota di furgoni completamente elettrici è aumentata dal 6% all’8%, con oltre la metà di questi veicoli concentrati in Francia, Germania e Svezia.

PESO MEDIO AUTO NUOVE IN AUMENTO: OLTRE 1500 KG

La transizione verso i veicoli elettrici sta avendo un impatto positivo sulle emissioni medie di CO2. Questo trend indica una forte spinta verso l’adozione di tecnologie più pulite e sostenibili, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea.

L’UE ha fissato ambiziosi target ambientali, puntando a una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra derivanti dai trasporti entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere questo obiettivo, tutte le nuove auto e i nuovi furgoni dovranno essere a emissioni zero dal 2035, ma non necessariamente elettrici.

Questi obiettivi devono però fare i conti anche con il peso medio sei nuovi veicoli. Nel 2023 il peso medio delle autovetture nuove è aumentato dell’1,3%, raggiungendo i 1.545 kg. Mentre per i furgoni l’aumento è stato dell’1%, con una massa media di 1.896 kg. Questo incremento è senz’altro dovuto a nuovi componenti elettrificati, al peso delle batterie e alla diffusione di veicoli sempre più grandi e pesanti.