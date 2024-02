Renault 5 E-Tech Electric: caratteristiche, motore e autonomia

In occasione della nuova edizione del Salone di Ginevra si registra il ritorno ufficiale di un’icona del mondo delle quattro ruote: debutta, infatti, la Nuova Renault 5 E-Tech Electric, riedizione della storica Renault 5 che, in questa nuova veste, viene proposta in versione elettrica. Il prezzo di listino sarà particolarmente aggressivo, con una versione base che partirà da meno di 25.000 euro, rappresentando la risposta di Renault alla nuova Citroen e-C3 e alle future city car di Stellantis. Vediamo i dettagli.

RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC: ESTERNI E DIMENSIONI

La Nuova Renault 5 E-Tech Electric riprende le linee di design già anticipate dalla concept car, proponendo un approccio che viene definito retro-futurismo, con richiami alla storica Renault 5 e nuove soluzioni pensate per rendere moderno il look della vettura. Le dimensioni della nuova Renault 5 E-Tech Electric sono:

3,92 metri di lunghezza

di lunghezza 1,77 metri di larghezza

di larghezza 1,50 metri di altezza

di altezza 2,54 metri di passo

di passo 326 litri di capacità di carico

La city car della casa francese si caratterizza, quindi, come un modello più compatto rispetto alle tradizionali segmento B che, in genere, superano i 4 metri. Tra le caratteristiche esclusive della Nuova Renault 5 E-Tech Electric c’è spazio anche per i cerchi da 18 pollici, una misura, anche in questo caso, insolita per il segmento di mercato. La vettura si basa sulla piattaforma AmpR Small della divisione Ampere del Gruppo Renault. Molto interessante è il dato sul peso pari ad appena 1,350 chilogrammi nella variante “base”).

GLI INTERNI DELLA RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC

All’interno dell’abitacolo, la Nuova Renault 5 E-Tech Electric richiama le soluzioni adottate con la storica Renault 5, puntando sulla sostenibilità, con materiali riciclati, e sulla tecnologia, con strumentazione digitale da 7 pollici o 10 pollici, in base all’allestimento, e sul display per l’infotainment da 10 pollici, posizionato al centro della plancia e caratterizzato da uno sviluppo orizzontale. Ci sono i tasti fisici per il climatizzatore, con un sistema di illuminazione per le bocchette.

MOTORE E BATTERIA DELLA RENAULT 5 ELETTRICA

La Nuova Renault 5 elettrica sarà disponibile in tre combinazioni di motore elettrico e batterie. Le opzioni disponibili saranno:

motore da 95 CV e 215 Nm, batteria da 40 kWh

batteria da motore da 120 CV e 225 Nm , batteria da 40 kWh

, batteria da motore da 150 CV e 245 Nm, batteria da 52 kWh

Tutte le versioni saranno dotate di trazione anteriore. Per quanto riguarda l’autonomia della Renault 5 E-Tech Electric, i dati dichiarati, relativi al ciclo combinato WLTP, sono:

300 chilometri per la versione da 40 kWh

per la versione da 400 chilometri per la versione da 52 kWh

La ricarica in corrente alternata avviene fino a 11 kW mentre in corrente continua si arriva fino a 100 kW (ma solo per la versione top, le altre si fermano a 80 kW). In corrente continua, bastano 30 minuti per passare dal 15% all’80% di carica. Da notare che per il modello base da 95 CV c’è solo la possibilità di ricarica in corrente alternata.

RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC: PREZZI E DISPONIBILITA’

La Nuova Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile in Europa con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro. Per il momento, però, il listino non è ancora stato rivelato. Le vendite, inftti, non sono imminenti. Renault prevede di avviare la commercializzazione della sua nuova elettrica nel corso della seconda metà del 2024. A disposizione della clientela ci saranno 3 allestimenti: Evolution, Techno e Iconic Cinq (gli ultimi due allestimenti saranno disponibili, in un secondo momento, anche con batteria da 40 kWh).