Incentivi auto elettriche in Europa: la mappa completa

Scopriamo gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche presenti nel resto d'Europa. Germania, Francia, Spagna, Svezia, Portogallo e tutti gli altri Paesi UE

In attesa di verificare se l’Italia confermerà l’Ecobonus auto anche nel 2022, monitoriamo la situazione degli incentivi auto elettriche nel resto d’Europa. Nell’anno 2021 che sta per concludersi quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno previsto qualche forma di bonus per agevolare l’acquisto di veicoli elettrici, sotto varie forme. Ad esempio c’è chi, come l’Italia, ha stanziato un contributo per abbattere il prezzo di listino delle vetture e chi invece si è limitato ad applicare dei benefici fiscali. Tuttavia, e questo è sicuramente un aspetto negativo, rispetto al 2020 ACEA (l’associazione dei costruttori europei di autoveicoli) ha calcolato che quest’anno i Paesi dell’UE che hanno offerto incentivi per auto elettriche sono scesi da 20 a 17, 9 hanno concesso semplici riduzioni o esenzioni fiscali e uno, l’Estonia, non ha contemplato alcuna misura per i veicoli a zero emissioni.

Aggiornamento del 16 dicembre 2021 con l’elenco degli incentivi auto elettriche degli altri 26 Paesi dell’Unione Europea, esclusa l’Italia (indagine di ACEA).

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN AUSTRIA

Contributo per l’acquisto: fino a fine 2021 per l’acquisto di nuove auto e furgoni con autonomia completamente elettrica per almeno 50 km e prezzo di listino lordo entro 60.000 euro, 3.000 euro per elettriche e idrogeno, bonus di 1.250 euro per ibride plug-in e ad autonomia estesa.

Agevolazioni fiscali: detrazione IVA ed esenzione bollo auto per chi acquista auto a zero emissioni.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN BELGIO

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: a Bruxelles e nella Vallonia mini-tassa flat sull’acquisto (61,50 euro) e 76,32 euro + 10% di tassa di possesso annuale (bollo auto). Nelle Fiandre, invece, i veicoli a zero emissioni sono del tutto esenti dalla tassazione. Inoltre, in tutto il Belgio le auto aziendali con emissioni inferiori ai 42 g/km sono interamente deducibili.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN BULGARIA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: esenzione del bollo auto per i veicoli elettrici.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN CROAZIA

Contributo per l’acquisto: 9.333 euro per le auto elettriche, 5.333 euro per le plug-in (una volta in un anno, fondi limitati);

Agevolazioni fiscali: nessuna accise sull’acquisto di auto elettriche ed esenzione dalla speciale tassa ambientale.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE A CIPRO

Contributo per l’acquisto: nessuno

Agevolazioni fiscali: esenzione dalla tassa di acquisto e tariffa minima per quella di possesso dei veicoli con emissioni di Co2 inferiori ai 120 g/km.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN DANIMARCA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: le auto elettriche pagano il 40% della tassa di immatricolazione, godono di una detrazione di 170.000 corone danesi e sono esentate dal supplemento dell’imposta di registro in base alle emissioni di CO2. Il bollo auto viene calcolato sui consumi di carburante dichiarati: le auto a zero emissioni pagano l’aliquota minima di 330 corone danesi (circa 44 euro) nel 2021 e di 340 nel 2022.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN ESTONIA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: nessuna.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN FINLANDIA

Contributo per l’acquisto: incentivo di 2.000 euro per famiglia al fine di acquistare o affittare una nuova auto elettrica di valore fino a 50.000 euro. Inoltre c’è un bonus temporaneo, sempre di 2.000 euro, per l’acquisto di una nuova vettura elettrica o plug-in se si rottama una vecchia autovettura. Entrambe le misure sono valide fino a fine 2021.

Agevolazioni fiscali: tariffa minima per la tassa di acquisto e per quelle di possesso sui veicoli a zero emissioni. Per le auto aziendali elettriche è prevista una detrazione fiscale di 170 euro al mese sul valore imponibile.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN FRANCIA

Contributo per l’acquisto: bonus da 3.000 a 7.000 euro per l’acquisto di auto o furgoni fino a 20 g/km di CO2, il contributo varia a seconda del valore del mezzo acquistato. Per auto e furgoni da 21 a 50 g/km di CO2 il contributo scende a 2.000 euro. In caso di rottamazione di un veicolo e contestuale acquisto di veicoli usati o nuovi fino a 50 g/km, incentivi da 2.500 a 5.000 euro.

Agevolazioni fiscali: le Regioni prevedono un’esenzione (totale o 50%) sulla tassa d’acquisto per i veicoli a motore alternativo (cioè elettrico, ibrido, a gas (GPL e GNC) ed etanolo/benzina.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN GERMANIA

Contributo per l’acquisto: fino al 31 dicembre 2021 per auto elettriche, plug-in e a idrogeno nuove e usate immatricolate dall’8 luglio 2020, con prezzo netto di listino fino a 40.000 euro, si applica un bonus di 9.000 euro (elettriche e idrogeno) o 6.750 euro. Per auto con prezzo netto superiore a 40.000 euro gli incentivi scendono a 7.500 euro (elettriche e idrogeno) e 5.625 euro (plug-in).

Agevolazioni fiscali: esenzione di 10 anni del pagamento della tassa di possesso per le auto elettriche e a idrogeno immatricolate fino al 31 dicembre 2025. Previsti anche sgravi per le auto aziendali BEV.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN GRECIA

Contributo per l’acquisto: 15-20% di cashback sul prezzo di listino delle auto elettriche entro 50.000 euro, con un cashback massimo di 5.500-6.000 euro. Extra di 1.000 euro in caso di rottamazione auto di almeno 10 anni di età.

Agevolazioni fiscali: esenzione dalla tassa di registrazione per le auto elettriche, riduzione del 75% per le plug-in fino a 50 g/km e del 50% per le altre plug-in e per tutte le ibride. Niente tassa di possesso per le auto sotto i 122 g/km di CO2 (ciclo WLTP).

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN IRLANDA

Contributo per l’acquisto: nel 2021 previsti incentivi fino a 5.000 euro per le auto elettriche e per le plug-in entro 50 g/km di CO2 e un’autonomia completamente elettrica di almeno 50 km. Fino a 3.800 euro per i furgoni elettrici.

Agevolazioni fiscali: sconti sulla tassa d’immatricolazione (per le elettriche si paga la tariffa minima di 120 euro all’anno e per le plug-in fino a 50 g/km quella ridotta di 140 euro) e sulla tassa di possesso con applicazione del ‘‘Benefit-in-kind concession’ a favore di auto e furgoni elettrici con valore di mercato inferiore a 50.000 euro.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN LETTONIA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: esenzione dalla tassa d’immatricolazione per i veicoli elettrici nuovi e dal bollo auto per le auto che emettono fino a 50 g/km di CO2 e sono state registrate dopo il 31 dicembre 2009.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN LITUANIA

Contributo per l’acquisto: nel 2021 incentivi all’acquisto di 2.500 euro per un veicolo elettrico M1 usato con prima immatricolazione dopo il 2 aprile 2016, e di 5.000 euro per un nuovo veicolo elettrico M1. Ulteriori 1.000 euro di bonus se si rottama un vecchio diesel o benzina M1 posseduto da almeno 12 mesi.

Agevolazioni fiscali: esenzione dalla tassa d’immatricolazione per i veicoli elettrici nuovi.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN LUSSEMBURGO

Contributo per l’acquisto: 8.000 euro per l’acquisto di auto elettriche fino a 18 kWh e 3.000 euro per quelle oltre 18 kWh. 1.500 euro per le ibride plug-in fino a 50 g/km.

Agevolazioni fiscali: le auto elettriche pagano solo il 50% della tassa amministrativa e la tariffa minima di 30 euro all’anno del bollo auto.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE A MALTA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: i veicoli che emettono meno di 100 g/km di CO2 pagano la tariffa minima sia della tassa d’immatricolazione che di quella di possesso.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE NEI PAESI BASSI

Contributo per l’acquisto: il governo olandese ha varato un piano di incentivi per chi acquista o prende in leasing un veicolo elettrico, compatibile la deduzione degli investimenti per la riduzione dell’inquinamento ottenuto dall’acquisto di veicoli commerciali e taxi elettrici.

Agevolazioni fiscali: i veicoli a zero emissioni sono esentati sia della tassa d’immatricolazione che di quella di possesso. Tassa di possesso al 50% per le plug-in.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN POLONIA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: esenzione dall’imposta sugli acquisti per le auto elettriche e plug-in sotto i 2.000 cc.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN PORTOGALLO

Contributo per l’acquisto: i privati possono contare su un bonus di 3.000 euro per acquistare nuove auto elettriche con un prezzo di acquisto fino a 62.500 euro, limitato a un veicolo a persona. Per le aziende il bonus si riduce a 6.000 euro ed è utilizzabile per veicoli elettrici nuovi di categoria N1.

Agevolazioni fiscali: bollo auto gratis per le auto elettriche, sconto del 75% per le plug-in con autonomia del motore elettrico di almeno 50 km ed emissioni fino a 50 g/km di CO2, sconto del 60% per le auto a metano, sconto del 40% per le altre auto ibride, con limitazioni.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN REPUBBLICA CECA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: i veicoli che emettono fino a 50 g/km di CO2 sono esentati dalle spese di immatricolazione (e hanno una targa speciale); prevista inoltre l’esenzione dalle vignette per i veicoli entro 3,5 t che emettono fino a 50 g/km di CO2 e l’esenzione dal pedaggio per i veicoli oltre 3.5 t che emettono fino a 50 g/km di CO2.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN ROMANIA

Contributo per l’acquisto: allo scopo di rinnovare il parco circolante la Romania mette sul piatto 10.000 euro per acquistare una nuova auto elettrica e 4.250 euro per una nuova plug-in fino a 50 g/km di CO2, con l’aggiunta di ulteriori 1.250 euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo.

Agevolazioni fiscali: bollo auto gratis per le auto elettriche.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN SLOVACCHIA

Contributo per l’acquisto: nessuno.

Agevolazioni fiscali: la tassa di registrazione delle auto elettriche costa al massimo 33 euro mentre il bollo auto è gratuito. Inoltre i costi di elettriche e plug-in sono ammortizzati per 2 anni.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN SLOVENIA

Contributo per l’acquisto: incentivi di 7,500 euro per chi acquista auto elettriche, di 4,500 euro per quadricicli e van elettrici, di 4.500 euro per auto e van plug-in e ad autonomia estesa e di 3.000 euro per quadricicli leggeri.

Agevolazioni fiscali: la tassa di registrazione delle auto che emettono meno di 110 g/km di CO2 gode della tariffa minima (0,5%).

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN SPAGNA

Contributo per l’acquisto: fino al 2023 lo schema degli incentivi prevede, riguardo le automobili, un bonus da 4.500 e 7.000 euro per elettriche e idrogeno e tra 2.500 e 5.000 euro per le plug-in. L’importo del contributo varia in base all’eventuale rottamazione di un vecchio veicolo. Ci sono inoltre incentivi per l’acquisto di mezzi commerciali, sia per i privati che per le aziende.

Agevolazioni fiscali: tassazione speciale per i veicoli che emettono fino a 120 g/km di CO2. Inoltre nelle principali città (come Madrid, Barcellona, Saragozza, Valencia e altre) riduzione del 75% del bollo auto.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN SVEZIA

Contributo per l’acquisto: incentivo di 70.000 corone svedesi (circa 6.800 euro) per le nuove auto a emissioni zero e gli autocarri leggeri, di 44.417 corone svedesi (4.300 euro) per plug-in hybrid con 1 g di CO2/km in discesa, fino a 10.000 corone svedesi (quasi 1.000 euro) per plug-in entro 60 g/km di CO2. Inoltre 10.000 corone per acquistare auto a metano, autocarri leggeri e autobus.

Agevolazioni fiscali: in Svezia si paga una tassa di circolazione annuale molto bassa (360 corone, circa 35 euro) per i veicoli a emissioni zero e plug-in elettrico/benzina.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN UNGHERIA

Contributo per l’acquisto: incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica dell’importo di 7.350 euro per vetture dal prezzo lordo fino a 32.000 euro e di 1.500 euro per vetture dal prezzo lordo compreso tra 32.000 e 44.000 euro.

Agevolazioni fiscali: esenzione dalla tassa di acquisto e di possesso per le auto elettriche e plug-in.

Per ulteriori dettagli potete consultare il documento originale di ACEA in pdf (in inglese).