Quanto guadagnano le Case auto? La classifica 2024

L’anno scorso si è rivelato un periodo particolarmente proficuo per molti Costruttori auto, secondo l’analisi condotta da Car Industry Analysis. I risultati finanziari pubblicati indicano un notevole incremento nei ricavi e nei profitti, sottolineando una tendenza positiva generale nel settore. Tuttavia, la crescita dei ricavi è stata principalmente guidata dall’aumento dei prezzi delle automobili anziché dall’incremento delle unità vendute. Ecco quanto guadagnano le Case auto e la classifica dei primi 24 Brand.

QUANTO HANNO GUADAGNATO LE CASE AUTO NEL 2023

Il rapporto rilasciato da Car Industry Analysis evidenzia che nel 2023 i ricavi totali dei 24 Costruttori presi in considerazione sono aumentati dell’11%, raggiungendo la cifra record di 2,25 trilioni di euro. Questo incremento è stato trainato principalmente dai giganti del settore come Volkswagen, Toyota e Stellantis, che hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente del +15%, +11% e +6%. In generale, quasi tutti i produttori inclusi nel rapporto hanno registrato incrementi nei ricavi, con poche eccezioni come Isuzu e Aston Martin.

TOP 5 DELLE CASE AUTO CON I MAGGIORI PROFITTI

La Ferrari si è confermata come leader incontrastata in termini di redditività, con un margine operativo enorme del 27%, un risultato che nessun altro Costruttore automobilistico è riuscito ad eguagliare. Nonostante sia tra le ultime posizioni nella classifica delle auto più vendute al mondo, Ferrari ha guadagnato circa 118.000 euro per vettura consegnata nel 2023.

Subito dopo si classifica Porsche che si è confermata in testa con un margine operativo del 18% e profitti di 22.800 euro per ogni auto venduta. Allo stesso tempo, Jaguar Land Rover (JLR) ha ottenuto un miglioramento significativo nel margine operativo, passando da perdite nel 2022 a utili nel 2023 e un profitto di 8.511 euro per ogni auto venduta, grazie al successo dei nuovi modelli Range Rover e Defender. A chiudere la Top 5 ci sono BMW (profitto 7.236 euro per ogni vendita) e Mercedes Benz (profitto 6.992 euro per ogni vendita). Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza quante auto devono vendere gli altri Brand per equiparare i profitti Ferrari.

QUANTO GUADAGNANO LE CASE AUTO DALLA VENDITA DI OGNI VEICOLO: LA CLASSIFICA

Dalla posizione 6 in giù ci sono diversi Brand che si distinguono per le loro politiche commerciali e industriali. Tesla ad esempio guadagna in media 4.448 euro da ogni auto venduta. Nel 2023 tuttavia pesa non poco il taglio dei prezzi per incrementare i volumi di vendite: il record di 1,8 milioni di auto vendute ha comportato maggiori costi operativi e un utile operativo calato da 12,72 miliardi di euro nel 2022 a 8,05 miliardi di euro nel 2023.

Anche Toyota, che comprende i Brand Lexus, Daihatsu e Hino, ha registrato un aumento notevole del margine operativo (11,1% dal 7% nel 2022 – il secondo più alto dopo JLR), pur mantenendo una strategia meno incentrata sui veicoli completamente elettrici rispetto ad altri concorrenti. Per ogni auto venduta Toyota guadagna in media 2.780 euro.

Aston Martin, nonostante continui a registrare perdite di oltre 19 mila euro per ogni auto venduta, ha ridotto l’emorragia dai circa 24 euro che perdeva nel 2022. Un risultato dovuto, secondo Car Industry Analysis, al successo delle vendite di auto sportive in aumento del 14%, che dai SUV DBX, in calo del 9%. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei profitti per ogni auto venduta dalle Case Costruttrici.