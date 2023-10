Prezzi Tesla ancora più giù: 9000 $ meno della media USA

Tesla ha attuato l’ennesima riduzione sostanziosa dei prezzi delle Model 3 e Model Y negli Stati Uniti. Questo taglio arriva in seguito ad un report di consegne nel terzo trimestre che non ha raggiunto le aspettative del mercato. La riduzione ha impattato maggiormente sul prezzo della Tesla Model 3 che diventa così più conveniente di altre berline premium con motore ICE. Ma chissà se i clienti Tesla continueranno a tollerare a lungo questi aggiustamenti dei listini che svalutano pesantemente l’usato.

DETTAGLI E CIFRE: LO SCENARIO COMPLESSIVO DEI NUOVI PREZZI TESLA USA

La strategia sembra chiaramente quella di stuzzicare i clienti premium ICE, ma non è solo la Model 3 Entry Level il modello che ha subito tagli di prezzo.

Tesla Model 3 Rear Wheel Drive ha ora un prezzo di $38.990

ha ora un prezzo di Tesla Model 3 Long Range è passata da $47.240 a $45.990 .

è passata da $47.240 a . Tesla Model 3 Performance è passata da $53.240 a $50.990 .

è passata da $53.240 a . Tesla Model Y Performance è passata da $54.490 a $52.490.

Da sottolineare che l’accesso ai crediti fiscali entro il 31 dicembre 2023 fa scendere ulteriormente il prezzo di $7500 a cui se si aggiunge la stima di risparmio carburante in 3 anni fatta da Tesla, il prezzo scende a $28.490 per la Tesla Model 3 Base.

SFIDE DI MERCATO: TESLA DI FRONTE AL RALLENTAMENTO GLOBALE

Fin dallo scorso anno, Tesla ha mostrato segni di adattamento alle mutevoli condizioni economiche globali. In particolare, ha iniziato a tagliare i prezzi delle sue auto rispondendo alle crescenti preoccupazioni per il rallentamento della spesa dei consumatori in mercati chiave come Stati Uniti e Cina. Secondo l’analisi di Bloomberg, questo ennesimo taglio costerà a Tesla 1,2 miliardi di dollari all’anno con l’unico obiettivo di pareggiare il prezzo delle auto ICE. Con il listino attuale infatti, la Tesla Model 3:

costa quasi 9000 dollari meno del prezzo medio delle auto USA.

delle auto USA. 6500 dollari in meno rispetto alla BMW Serie 3 .

rispetto alla . 5800 dollari in meno rispetto alla Mercedes-Benz Classe C.

TRA AGGIORNAMENTI DI PRODUZIONE E ASPETTATIVE FUTURE

L’ultimo calo nei prezzi, tuttavia, non è solo una reazione alle dinamiche del mercato. Infatti, questa riduzione arriva poco dopo che Tesla ha accumulato un totale di 435.059 consegne nel terzo trimestre, in calo rispetto al trimestre precedente. La ragione di questo calo è attribuita da Tesla agli aggiornamenti della fabbrica e i relativi periodi di inattività nei siti di produzione. Mentre il mercato delle auto elettriche continua a evolversi, sarà fondamentale osservare come Tesla, e altre Case automobilistiche, si adatteranno alle crescenti sfide. Come avevamo ipotizzato già in tempi non sospetti, i Costruttori si faranno una spietata guerra dei prezzi pur di conquistare quote di mercato.