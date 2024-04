Auto più vendute al mondo: ecco quali sono

Il panorama automobilistico globale ha visto negli ultimi anni l’ingresso di molti attori, nuovi Brand di origini prevalentemente asiatiche. I dati delle vendite nel 2023 condivisi da Felipe Munoz che emergono dall’analisi di Jato Dynamics ci permettono di raccontarvi una panoramica dettagliata dei principali marchi nel mercato delle vendite di auto. Ecco quali sono le auto più vendute al mondo nel 2023 con le classifiche ai paragrafi sotto.

TOYOTA: LA COSTANTE PRESENZA AL VERTICE

In cima alla classifica mondiale dei brand automobilistici nel 2023 si conferma Toyota in testa anche nel 2022, grazie alla sua solida presenza in quasi tutti i mercati. La reputazione consolidata del marchio per la qualità, l’affidabilità e l’innovazione continua a garantirgli una posizione dominante nel settore. Nel 2023 Toyota ha registrato quasi 9,5 milioni di veicoli.

VOLKSWAGEN: LA FORZA DI CHINA ED EUROPA

Il gruppo Volkswagen mantiene la sua posizione al secondo posto grazie alla sua presenza significativa sia in Cina che in Europa. Da tempo alle prese con una battaglia incessante per strappare il primato a Toyota. La diversificazione geografica delle sue operazioni gli permette di mantenere una base di clienti e nel 2023 ha accumulato circa 5,3 milioni di vendite.

FORD: UN APPRODO SICURO IN NORD AMERICA

Ford beneficia di una posizione solida principalmente in Nord America. La sua presenza radicata e la forte identità del marchio gli conferiscono una posizione di stabilità nel mercato, nonostante le sfide globali soprattutto sull’elettrificazione della gamma e gli investimenti nelle batterie agi ioni di litio LFP come altri Costruttori. Con circa 4,2 milioni di vendite Ford nel 2023, chiude il podio globale dei Brand. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CLASSIFICA MONDIALE: QUASI 1 BRAND SU 2 VIENE DALL’ASIA

Dalla quarta posizione in poi si alternano i più noti Brand dei Principali Costruttori mondiali, tra i quali si inseriscono di soppiatto new entry sempre più minacciose. Non a caso BYD entra nella top 10 con circa 2,9 milioni di unità, spingendo fuori Mercedes (11° con circa 2,5 milioni). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

A seguire la classifica si articola con un susseguirsi di Brand separati da qualche poche decine di migliaia di veicoli venduti. Ma è su Tesla che ci soffermiamo, poiché riconosciuto universalmente come il principale competitor di BYD. Tesla è solo 15° con circa 1,9 milioni di veicoli venduti nel mondo, ma è da considerare il fatto che Elon Musk vende solo auto BEV, mentre BYD distribuisce anche Plug-in Hybrid. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

La classifica mondiale dei Brand analizzati da Jato Dynamics conta ben 160 Marchi, di cui poco meno della metà sono asiatici, la maggior parte dei quali però ha quote molto marginali di mercato. Ferrari ad esempio, a dispetto dei suoi quasi 6 miliardi di euro di ricavi netti (+17% rispetto all’anno precedente), è solo al 123° posto con 13.663 auto vendute. Da qui in giù si scende vertiginosamente, per arrivare alla Everus (brand della joint venture cinese GAC Honda) all’ultima posizione con sole 100 unità vendute nel 2023. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.