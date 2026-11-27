Anche a novembre 2026 i prezzi delle auto usate in Europa continuano a scendere. Secondo l’AUTO1 Group Price Index, l’indice che misura l’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’usato nel mercato europeo, il valore si è fermato a 131,2 punti, contro i 132,0 di ottobre. È un calo dello 0,6% su base mensile, che porta la flessione da inizio anno al 4,0%. Il dato più significativo arriva però dal confronto con lo stesso mese del 2025: rispetto a novembre dell’anno scorso, i prezzi sono più bassi del 6,3%.

NOVEMBRE 2026: IL CALO RALLENTA ANCORA, MA L’INDICE TOCCA UN NUOVO MINIMO

Il calo di novembre è il più contenuto degli ultimi mesi. Ad agosto l’indice era sceso dell’1,7%, a settembre del 2,3% e a ottobre dello 0,9%. Ora la variazione si ferma a -0,6%: la discesa sta frenando, ma non si è ancora fermata. A 131,2 punti l’indice segna il valore più basso del 2026, sotto il minimo di 132,0 toccato appena un mese fa. Il confronto su base annua mostra quanto sia cambiato il mercato in dodici mesi. A novembre 2025 l’indice era a 140,0 punti, con una crescita del 3,6% da inizio anno, e i prezzi erano più alti del 2% rispetto al 2024. Oggi il quadro è rovesciato: il 2026 si avvia a chiudere in calo, con un ribasso superiore al 6% su base annua.

DAL PICCO DI APRILE ALLA SETTIMA FLESSIONE CONSECUTIVA

Per capire il dato di novembre bisogna guardare a tutto il 2026. L’anno era iniziato a 136,6 punti, poi l’indice era salito per tre mesi: 137,6 a febbraio, 139,3 a marzo e il massimo di 142,0 ad aprile. Da maggio in poi i prezzi sono sempre scesi, con 140,8 a maggio, 140,5 a giugno, 138,7 a luglio, 136,4 ad agosto, 133,2 a settembre e 132,0 a ottobre. Quella di novembre è quindi la settima flessione mensile consecutiva. In poco più di sei mesi l’indice ha perso circa il 7,6% rispetto al picco primaverile. Nella prima fase il ribasso è stato graduale, poi è diventato più forte tra luglio e settembre, e negli ultimi due mesi ha rallentato.

UN MERCATO SEMPRE PIÙ LONTANO DAI PICCHI DEL 2022: COSA ASPETTARSI

Il livello attuale resta lontanissimo dal massimo storico di 171,6 punti di luglio 2022. In quel periodo la carenza di auto nuove, legata alla crisi dei semiconduttori, aveva fatto salire i prezzi dell’usato in modo eccezionale. Da allora i prezzi sono scesi di oltre il 23%. Va però ricordato che l’indice è ancora superiore di oltre il 30% al valore di partenza di gennaio 2015, fissato a 100 punti.

La correzione in corso non era del tutto inattesa. Già a inizio anno un’indagine di Auto1.com, il brand del gruppo attivo soprattutto nel remarketing dei veicoli, tra i dealer partner europei indicava che circa la metà degli operatori prevedeva ulteriori cali. Il rallentamento degli ultimi due mesi potrebbe indicare che il mercato si sta avvicinando a un nuovo punto di equilibrio. Il dato di dicembre, che chiuderà il 2026, dirà se la discesa si sta davvero esaurendo.

Il Price Index si basa su circa 6,5 milioni di transazioni di auto usate in Europa e misura i prezzi all’ingrosso. È quindi un indicatore utile soprattutto per dealer e operatori del remarketing, che anticipa le tendenze che arriveranno poi ai prezzi al pubblico.