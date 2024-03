Peugeot e-5008, il nuovo maxi SUV elettrico da 7 posti

Stellantis crede fermamente nell’elettrico. Il grande gruppo industriale europeo ha investito molte risorse, tecniche e finanziare, nella trazione elettrica che, salvo ripensamenti da parte della politica, rappresenterà il domani delle quattro ruote nel Vecchio Continente. Nell’ottica futura e – soprattutto – presente Peugeot sta plasmando la propria gamma per avere una nutrita schiera di modelli alla spina. L’ultimo arrivato in ordine di tempo è il maxi SUV Peugeot e-5008, che promette eccezionali doti di spazio e comfort, oltre a un’ottima autonomia. Con queste premesse, alimentate da un design personale e moderno, il nuovo veicolo di Peugeot cercherà di conquistare il grande pubblico.

PEUGEOT E-5008: DIMENSIONI GENEROSE

Attualmente, sono pochi i modelli in commercio che possono disporre dello spazio garantito dalla nuova Peugeot e-5008. Il SUV francese sfoggia delle dimensioni generose:

4,79 metri di lunghezza;

1,89 metri di larghezza;

1,69 metri di altezza,

2,90 metri di passo.

Il tutto si traduce in un’abitabilità molto importante, infatti, lo spazio a bordo è per 7 passeggeri grazie alla configurazione su tre file di sedili. Il bagagliaio è un altro vano sul quale fare affidamento per trasportare molte cose. In conformazione standard si hanno a disposizione 748 litri, con la terza fila in piedi la capacità di carico scende a 259 litri, ma con l’abbattimento di tutti gli schienali si raggiungono i 1.815 litri di capienza. In quest’ultimo caso, inoltre, si possono caricare oggetti lunghi fino a 2 metri di lunghezza.

PEUGEOT E-5008: UNO STILE SOLIDO

A livello stilistico la nuova Peugeot e-5008 sceglie di abbracciare qualche dettaglio visto sulla recente Peugeot e-3008. Niente di male, in fondo anche la generazione precedente sviluppava tale simbiosi tra i due SUV della famiglia francese. Quindi, all’anteriore troviamo confermati sia la grande calandra con elementi tridimensionali, che gli artigli che si sviluppano al di sotto dei fari Pixel LED.

La fiancata è molto massiccia, mentre i cerchi in lega possono essere da 19 o 20’’. Infine, al posteriore abbiamo un taglio molto squadrato e classico, studiato e concepito per esaltare le sue esorbitanti capacità di carico. Sei invece le varianti di colore per la carrozzeria: Obsession Blue, Ingaro Blue, Okenite White, Pearl Black, Artense Grey e Titanium Grey.

PEUGEOT E-5008: MOLTA TECNOLOGIA A DISPOSIZIONE

Aprendo lo sportello la Peugeot e-5008 mostra subito il suo biglietto da visita ultramoderno. Parte del merito va al suggestivo Panoramic i-Cockpit, uno schermo curvo da 21” che integra il quadro strumenti e l’infotainment. Questo sistema fa affidamento anche su Apple CarPlay e Android Auto (in modalità wireless), sull’assistente vocale integrato con l’intelligenza artificiale di ChatGPT e su telecamere a 360° VisioPark. Per quanto riguarda gli ADAS, la Peugeot e-5008 dispone di oltre 40 sistemi fra i quali spiccano l’Adaptive cruise control con funzione Stop & Go, il cambio di corsia semiautomatico e la raccomandazione anticipata di velocità.

PEUGEOT E-5008: AUTONOMIA FINO A 660 KM

La nuova Peugeot e-5008 può essere declinata in due versioni: a 2 ruote motrici e AWD. La prima presenta un singolo motore sincrono a magneti permanenti, posto sull’asse anteriore, mentre la seconda sfoggia due motori, del medesimo tipo, collocati su entrambi gli assi.

Nel caso delle 2 ruote motrici, il motore può avere due varianti di potenza: 157 kW (345 Nm) o 170 kW (345 Nm). Quella a 4 ruote motrici, invece, eroga una potenza totale di 237 kW (157 kW all’anteriore e 80 kW al posteriore). Per quanto riguarda l’autonomia, anche in questo caso la scelta può ricadere su due opzioni differenti: AWD Dual Motor da 500 km e Long Range da 660 chilometri totali.

PEUGEOT E-5008: LA PIATTAFORMA STLA MEDIUM

A disposizione della nuova Peugeot e-5008 c’è la piattaforma STLA Medium realizzata da Stellantis, in una configurazione allungata rispetto a quella vista per la Peugeot e-3008. Questa base nasce squisitamente per i veicoli elettrici del grande gruppo e stabilisce un nuovo punto di riferimento nel mercato.

Tale piattaforma, chiamata “BEV-by-design”, garantisce una quantità di energia straordinaria, grazie a una batteria da 98 kWh. Quest’ultima è ad alta tensione agli ioni di litio da 400 V di composizione chimica NMC (nichel, manganese e cobalto) e si trova sotto il pavimento.

La STLA Medium dovrebbe essere il fondamento dell’attesa Fiat Multipla, che potrebbe vedere la luce già il prossimo anno. Il Brand torinese, parte integrante del Gruppo Stellantis al pari di Peugeot, ha in cantiere 5 modelli elettrici da qui al 2027, e uno di questi dovrebbe essere proprio la Multipla. Le caratteristiche? Un mix tra l’originale degli anni Cinquanta del secolo scorso e l’icona del 1998.

PEUGEOT E-5008: TEMPI DI RICARICA

Sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo per la ricarica in corrente alternata, che soddisfano tutti gli usi e le soluzioni di ricarica dei clienti, con un caricabatterie trifase da 11 kW di serie e un caricabatterie trifase opzionale da 22 kW. Per la ricarica in corrente continua, tramite colonnine ultra fast, la spina Mode 4 accetta potenze fino a 160 kW. Questo permette di recuperare 100 km di autonomia in soli 10 minuti e di ricaricare dal 20% all’80% in 30 minuti.

PEUGEOT E-5008: ESORDIO SUL MERCATO

La nuova Peugeot e-5008 sarà prodotta esclusivamente nella fabbrica francese di Sochaux. Per quanto riguarda la sua commercializzazione bisognerà aspettare l’autunno di quest’anno, mentre per il listino prezzi è ancora azzardato inserire una potenziale fascia di riferimento.