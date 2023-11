Peugeot E-3008: quanto costa e tutte le novità del SUV EV

A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale, Peugeot ha annunciato l‘apertura degli ordini in Italia per il nuovo Peugeot E-3008. Il debutto del SUV elettrico della casa francese avviene con una gamma semplice, basata su due allestimenti e con tre pacchetti opzionali che consentono di incrementare la dotazione. Ad affiancare il nuovo SUV elettrico della casa francese c’è anche la versione ibrida, Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6. Vediamo i dettagli completi sul nuovo modello.

PEUGEOT E-3008: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Il nuovo Peugeot E-3008 è un SUV che andrà ad occupare il segmento C del mercato. Si tratta del primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. La piattaforma, pensata per i segmenti C e D del mercato, è in grado di rappresentare la base di partenza di modelli a zero emissioni, come il nuovo Peugeot E-3008, e di modelli elettrificati, come la versione Hybrid del nuovo SUV di Peugeot. Le dimensioni del nuovo Peugeot E-3008 sono:

4,54 metri di lunghezza

di lunghezza 2,73 metri di passo

di passo 1,89 metri di larghezza

di larghezza 1,64 metri di altezza

di altezza 520 litri di capienza del bagagliaio (470 litri per la versione a trazione integrale)

PEUGEOT E-3008: GLI ALLESTIMENTI

Gli allestimenti del nuovo Peugeot E-3008 sono due:

Allure

GT

La dotazione di serie della versione base Allure include il Peugeot panoramic i-cockpit con doppio display da 10 pollici, i cerchi in lega da 19 pollici, il climatizzatore automatico bizona, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e il sistema keyless entry. Con l’allestimento GT è possibile ottenere una dotazione ancora maggiore, a partire dal display panoramico da 21 pollici. C’è anche il cruise control adattivo e non manca il tetto in nero black diamond a contrasto con la carrozzeria. Da notare anche il volante riscaldabile e i cerchi da 20 pollici diamantati.

MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA DI PEUGEOT E-3008

Per la fase di lancio, il nuovo Peugeot E-3008 sarà disponibile in un’unica variante. Il SUV elettrico di casa Peugeot, infatti, arriva sul mercato con un motore elettrico da 210 CV abbinato a una batteria da 73 kWh. Questa configurazione, secondo i dati forniti dalla casa francese è in grado di garantire un’autonomia di 512-527 chilometri nel ciclo WLTP. A disposizione della clientela c’è anche una versione ibrida del SUV. Si tratta del nuovo Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 dotato di un motore 1.2 turbo benzina da 136 CV che viene abbinato a un motore elettrico da 15 kW. In futuro, la gamma 3008 si arricchirà con una seconda variante elettrica, con sistema dual motor e trazione integrale, oltre che con una variante plug-in hybrid.

I PREZZI DEL NUOVO PEUGEOT E-3008

Gli ordini per il nuovo Peugeot E-3008 (e per la versione ibrida) sono aperti da questa settimana, sia nelle concessionarie Peugeot che tramite il sito ufficiale della casa francese. Le prime consegne sono programmate per il primo trimestre del 2024. Il listino prezzi del nuovo Peugeot E-3008 è il seguente:

49.780 euro per la versione Allure

per la versione 54.780 euro per la versione GT

La famiglia 3008 comprende anche la già citata variante ibrida. Il nuovo Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 arriva sul mercato con un prezzo di 38.700 euro per la versione Allure e di 43.200 euro per la versione GT.