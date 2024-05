Incidenti stradali USA: 57% di passeggeri morti erano senza cinture

L’indagine sugli incidenti stradali negli USA condotta dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) continua a rivelare dati preoccupanti riguardo ai passeggeri dei veicoli che perdono la vita e vengono ritrovati con le cinture di sicurezza slacciate. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e le misure di sicurezza adottate, il problema persiste in modo significativo, soprattutto durante le ore notturne e nelle aree rurali.

INCIDENTI STRADALI CON VITTIME: DI NOTTE 6 SU 10 CON CINTURA SLACCIATA

Secondo i dati più recenti del National Center for Statistics and Analysis della NHTSA, nel 2022 oltre 11.000 passeggeri di veicoli sono morti in incidenti stradali mentre erano in viaggio e non indossavano la cintura di sicurezza. Una tipologia di incidenti che andrebbe attenzionata ulteriormente riguarda proprio i viaggi nelle ore notturne e sulle strade secondarie o di campagna, le condizioni in cui è tendenzialmente più difficile essere localizzati e aiutati da altri veicoli o raggiunti tempestivamente dai soccorsi. Tra le vittime, infatti, il 57% ha perso la vita in incidenti avvenuti di notte. L’NHTSA definisce particolarmente allarmante la situazione nelle aree rurali, dove il 58% dei passeggeri deceduti in incidenti notturni non indossava la cintura di sicurezza, rispetto al 56% delle vittime nelle aree urbane.

CAMPAGNA DA 11 MILIONI DI $ SULL’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Questi dati hanno spinto la NHTSA a lanciare la campagna annuale di sensibilizzazione all’uso della cintura di sicurezza “Click It or Ticket”. La campagna, presentata dalla vice amministratrice NHTSA, Sophie Shulman, mira a ricordare ai cittadini l’importanza di allacciare la cintura di sicurezza in ogni viaggio, con un’attenzione particolare alle ore notturne e alle zone rurali dove l’uso delle cinture di sicurezza è ancora meno diffuso. In questo articolo parliamo dei casi in cui è valida l’esenzione all’utilizzo della cintura di sicurezza in Italia.

La campagna di quest’anno è supportata da un investimento di 11,2 milioni di dollari in pubblicità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle cinture di sicurezza tramite spot televisivi, radiofonici, digitali e sui social media in inglese e spagnolo. Fino al 2 giugno, termine della campagna, ci sarà anche il supporto delle agenzie di polizia statali e locali che opereranno controlli mirati e informazione sulle cinture di sicurezza ai viaggiatori.

VITTIME DA INCIDENTI SENZA CINTURE: MAGGIORE RISCHIO TRA 18-34 ANNI

Uno degli obiettivi principali della campagna è aumentare l’uso delle cinture di sicurezza, soprattutto tra i passeggeri di età compresa tra 18 e 34 anni. In particolare gli uomini di questa fascia d’età hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti mortali senza cintura di sicurezza, secondo l’NHTSA. Nel 2022, il 63% dei passeggeri di veicoli di età compresa tra 18 e 34 anni deceduti in incidenti notturni non indossava la cintura di sicurezza. In generale, tra gli uomini di questa fascia d’età, il 66% non aveva allacciato la cintura al momento dell’incidente, rispetto al 57% delle donne.

“La decisione di non allacciare la cintura di sicurezza potrebbe essere fatale. Indossare la cintura è un gesto semplice che può salvare la vita di conducenti e passeggeri. Nonostante i progressi, l’uso delle cinture di sicurezza varia ancora a seconda del momento della giornata, della regione e delle caratteristiche demografiche”, ha dichiarato Shulman.