Android Auto 9.6: le novità della nuova versione

Dopo il rilascio della modalità beta avvenuto pochi giorni fa, Android Auto 9.6 è adesso disponibile per tutti in versione stabile e presenta alcune novità, anche se non particolarmente significative. Nelle prossime righe spiegheremo comunque tutto quello che c’è da sapere.

COME FUNZIONA ANDROID AUTO

Prima, però, ricordiamo che cos’è e come funziona Android Auto. Si tratta di un’applicazione smartphone gratuita, sviluppata da Google, che consente ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere usati in auto mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto della vettura. In pratica collegando lo smartphone al display dell’auto (su alcuni veicoli è possibile farlo anche in modalità wireless, senza l’utilizzo di un cavo USB) le app del telefono vengono mostrate sullo schermo dell’auto, aiutando il conducente a non distogliere l’attenzione dalla strada quando, per esempio, deve impostare un itinerario sul navigatore GPS, mettere della musica o effettuare una telefonata, potendo usare in questo caso (servendosi dell’Assistente Google) i comandi vocali.

L’app Android Auto è supportata su oltre 500 automobili (lista completa) ed è compatibile con numerosissimi modelli di stereo aftermarket (elenco completo). Negli smartphone con sistema operativo Android 10 e successivi l’app è integrata nel telefono e non è quindi necessario scaricarla. La procedura per configurare Android Auto è disponibile qui.

L’app equivalente per chi possiede un iPhone è Apple CarPlay.

ANDROID AUTO 9.6: NOVITÀ DELLA NUOVA VERSIONE

Google aggiorna molto frequentemente Android Auto per introdurre nuove funzionalità ed eliminare eventuali bug. Pensate che solamente il 2 maggio 2023 era stata rilasciata ufficialmente la versione 9.4 e a distanza di appena 20 giorni sono già uscite la 9.5 e adesso la 9.6. Purtroppo, come precisa il magazine specializzato Tuttoandroid.net, il team di Google non ha ancora pubblicato un changelog con le novità introdotte con l’ultimo update e questo lascia presumere che siano state implementate soltanto delle risoluzioni di qualche bug riscontrato dagli utenti. Non dovrebbero però mancare anche dei miglioramenti volti a garantire un’esperienza più piacevole e una maggiore stabilità dell’app. Il rilascio della versione stabile a distanza di pochi giorni da quella beta fa comunque pensare che si tratti di una release matura e ritenuta affidabile dagli sviluppatori.

Appena avremo notizie più certe sulle novità della versione 9.6 di Android Auto le aggiungeremo a questo paragrafo.

ANDROID AUTO: ULTERIORI NOVITÀ IN ARRIVO

Ma il rilascio di Android Auto 9.6 è solo un piccolo antipasto delle ulteriori novità che stanno già riguardando e che riguarderanno nel prossimo futuro l’app di Google. Innanzitutto Android Auto si prepara ad accogliere ufficialmente Microsoft Teams, Webex di Cisco e Zoom in maniera tale che risulti molto più semplice connettersi ai meeting di lavoro via audio direttamente in macchina, senza distrarsi mentre si è alla guida. Altra novità riguarda la quantità di veicoli che nel 2023 riceveranno Android Automotive, il sistema operativo appositamente progettato per le auto, in arrivo entro la fine dell’anno su altri modelli di marchi di punta come Chevrolet, Honda, Polestar, Renault e Volvo.

In aggiunta, YouTube è ora disponibile per le case automobilistiche che desiderano fornire l’applicazione sui sistemi ‘in auto’: la novità arriva attraverso aggiornamenti software Over The Air. Infine sta per essere ampliata la quantità di vetture compatibili con Waze, la famosa app di navigazione per ottenere report in tempo reale su traffico, chiusure stradali, incidenti, autovelox fissi e mobili e stazioni di ricarica per auto elettriche.