Opel Corsa elettrica: caratteristiche e prezzi con e senza incentivi

Ecco quanto costa l’Opel Corsa elettrica con ecobonus e senza: caratteristiche, autonomia e prezzo dell’Opel Corsa e

L’Opel Corsa elettrica è assieme alla Peugeot e-208 uno dei modelli elettrici di punta del gruppo Stellantis, nato dalla fusione di FCA e PSA. Il pedigree dell’Opel Corsa e, infatti è per buona parte francese, visto che è stata sviluppata proprio dopo l’acquisizione di Opel da PSA. E proprio grazie alle economie di scala il prezzo dell’Opel Corsa elettrica è tra i più vantaggiosi, ma senza rinunciare a contenuti tecnologici. Ecco quanto cosa l’Opel Corsa e, tempo di ricarica e prezzi con e senza ecobonus alla rottamazione.

OPEL CORSA ELETTRICA: CARATTERISTICHE E AUTONOMIA

L’Opel Corsa elettrica si può comprare con una sola taglia di batteria (50 kWh) e motore (100 kW, equivalenti a 136 CV). Nonostante le prestazioni da sportiva di segmento e tipologia superiore, il rapporto potenza – peso (circa 1,5 tonnellate), la rende adatta ad essere guidata anche da un neopatentato. Oltre al prezzo dell’Opel Corsa e, la domanda più frequente quando si deve comprare un’auto elettrica è sicuramente l’autonomia. Secondo i dati ufficiali del Costruttore, l’autonomia dell’Opel Corsa elettrica va da 329 a 337 km (misurati con il ciclo WLTC). Ma con il simulatore sul sito Opel, si riesce a superare anche i 400 km indicativi, quando la temperatura è 25 °C e non si superano i 50 km/h.

PREZZI OPEL CORSA ELETTRICA CON INCENTIVI E SENZA

Ecco quanto costa la Opel Corsa elettrica con incentivi e senza, al netto di ulteriori sconti riconosciuti dal rivenditore, ad esempio per le auto in pronta consegna:

– Opel corsa (e-) EDITION: 32.400 euro – 8 mila euro (sconto ecobonus con rottamazione, oppure 6 mila senza auto pre Euro 6) – 4 mila euro sconto Opel: 20.400 euro (o 22.400 euro senza rottamazione);

– Opel corsa (e-) ELEGANCE: 33.400 euro che diventano 21.400 euro (o 23.400 euro senza rottamazione);

– Opel corsa (e-) GS LINE: 33.700 euro che diventano 21.700 euro (o 23.700 euro senza rottamazione);

INCENTIVI ED ECOBONUS FINO AL 2022 O ANCHE PRIMA

Il prezzo dell’Opel Corsa elettrica diventa sicuramente accattivante se si calcolano i bonus per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. Senza sconto è probabile che i 32.400 euro di listino (IVA inclusa e chiavi in mano), a cui aggiungere messa in strada e IPT (varia in base alla provincia) renderebbero più interessante un’alternativa ibrida. Sarebbe questa infatti la spesa minima da mettere in conto, senza agevolazioni; eventualità a cui si dovrà pensare dopo il 2022, sempre che non si esaurisca il fondo in anticipo. È importante notare che non esiste la versione base dell’Opel Corsa elettrica come per benzina e diesel; si parte direttamente dalla (e-) EDITION, per arrivare alla (e-) GS LINE.