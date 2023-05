Opel Astra: arriva Intelli-Air, il climatizzatore intelligente anti allergie

La primavera è per molti automobilisti il periodo peggiore in cui mantenere l’attenzione alla guida tra uno starnuto e un altro è un’impresa ardua che può comportare anche il rischio di incidenti. Il corretto utilizzo del climatizzatore, la pulizia frequente dell’abitacolo dalla polvere e la sostituzione del filtro abitacolo possono aiutare a prevenire i fastidi dell’allergia da pollini alla guida. Opel però è andata oltre, sviluppando il climatizzatore con sistema Intelli-Air di serie sulla nuova Opel Astra. Ecco come funziona.

ALLERGIA ALLA GUIDA: 20 METRI ALLA CIECA DURANTE UNO STARNUTO

Può sembrare un istante, in realtà durante uno starnuto, il conducente di un’auto può percorrere ad occhi chiusi fino a 20 metri in città o fino a 50 metri alla velocità di 100 km/h. Quindi un climatizzatore efficiente che in genere si attribuisce al comfort, può avere un impatto positivo anche sulla sicurezza di guida. Grazie al sistema Intelli-Air, Opel afferma che l’aria nell’abitacolo della nuova Opel Astra resta quanto più pulita possibile e lo fa sapere anche ai passeggeri. Il sistema comunica qual è la qualità dell’aria attraverso il grande schermo touch a colori mostrando un emoji a forma di auto basato sull’indice internazionale AQI (Air Quality Index – Indice di qualità dell’aria).

CLIMATIZZATORE OPEL INTELLI-AIR: RILEVA LE PM 2.5

Il colore dell’emoji cambia in base ai livelli standard dell’aria nell’abitacolo. Lo standard dell’aria all’interno della vettura è monitorato da un sensore di PM 2.5 in grado di rilevare la presenza di particolato grande fino a 2,5 micrometri. Opel afferma che il sistema Intelli-Air si basa anche sull’utilizzo di filtri abitacolo a carboni attivi e antiparticolato, che sono disponibili anche su numerosi altri modelli Opel. I filtri sono composti da due strati che hanno la funzione di:

limitare l’ingresso delle particelle nell’abitacolo;

nell’abitacolo; filtrare odori cattivi e gas come l’ozono;

come l’ozono; impedire l’ingresso di pollini nell’abitacolo che vengono bloccati quasi completamente.

SOSTITUZIONE FILTRO ABITACOLO: INTELLI-AIR TI CONSIGLIA ANCHE QUANDO FARLO

I filtri abitacolo Opel sono realizzati in materiale idrorepellente, che impedisce il congelamento in inverno e la colonizzazione dei batteri. Rispetto ai filtri abitacolo in cellulosa, non c’è il rischio di formazione di muffe e batteri responsabili di cattivi odori e aria insalubre. Nonostante l’elevata prestazione filtrante, viene comunque garantita una buona permeabilità all’aria. Tuttavia anche Opel consiglia la sostituzione del filtro abitacolo almeno ogni 12 mesi per essere certi di avere aria pulita nell’abitacolo tutto l’anno. Se l’auto è utilizzata in zone particolarmente polverose potrebbe essere necessario farlo anche prima: il sistema di gestione del filtro consiglierà al guidatore quando è necessario farlo.