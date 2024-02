Offerta Renault auto elettriche: super sconto di 13.750 € senza Isee

Chi ha tempo non aspetti tempo, racconta un vecchio adagio, e allora Renault ha deciso di non aspettare il DPCM dei nuovi incentivi auto 2024, atteso non prima di marzo, proponendo fin da subito lo stesso super sconto dell’Ecobonus: l’offerta Renault per le auto elettriche prevede infatti un contributo secco di 13.750 euro a fronte della rottamazione di un’auto fino a Euro 2, indipendentemente dall’Isee del cliente. Con questo sconto la Twingo elettrica viene a costare poco più di 11.000 euro.

NUOVI INCENTIVI AUTO 2024 DA MARZO

Durante il Tavolo automotive del 1° febbraio sono stati presentati i nuovi incentivi che sostituiranno quelli attualmente in vigore. Per le auto 100% elettriche ci saranno 240 milioni di euro per acquistare modelli fino a 42.700 euro Iva inclusa, beneficiando di questi sconti:

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Sono sconti molto sostanziosi, considerando che l’attuale bonus prevede un risparmio massimo di 5.000 euro, ma entreranno in vigore solamente quando saranno sbrigate tutte le formalità burocratiche, per le quali ci vorrà almeno un mese.

RENAULT ANTICIPA I NUOVI INCENTIVI STATALI

Renault ha deciso però di giocare d’anticipo applicando già da oggi lo sconto massimo di 13.750 euro a tutto il suo parco elettrico, mantenendo la condizione di rottamare un’auto fino a Euro 2 ma togliendo il requisito dell’Isee, per cui l’offerta è alla portata di tutti i redditi. Di fatto, la casa francese integra il contributo di 5.000 euro attualmente in vigore con un proprio bonus di ulteriori 8.750 euro. L’offerta Renault sulle auto elettriche rimarrà valida fino all’inizio dei nuovi incentivi auto 2024.

OFFERTA RENAULT AUTO ELETTRICHE: QUANTO SI RISPARMIA CON LO SCONTO DI 13.750 EURO

In caso di adesione al finanziamento di Mobilize Financial Services, che prevede anticipo zero e maxi rata finale, la gamma di auto elettriche Renault viene proposta alle seguenti condizioni:

Twingo E-Tech 100% electric

40 € di rata mensile

anticipo zero

TAN 4,00% – TAEG 5,84%

36 rate con maxi rata finale di 10.101 € o si è liberi di restituirla.

Zoe E-Tech 100% electric

da 225 € di rata mensile

anticipo zero

TAN 4,00% – TAEG 5,18%

36 rate con maxi rata finale di 13.735 € o si è liberi di restituirla.

Megane E-Tech 100% electric

190 € di rata mensile

anticipo zero

TAN 4,00% – TAEG 4,93%

36 rate con maxi rata finale di 20.167 € o si è liberi di restituirla.

Kangoo E-Tech 100% electric

da 275 € di rata mensile

anticipo zero

TAN 6,00% – TAEG 6,99%

36 rate con maxi rata finale di 21.666 € o si è liberi di restituirla.

Scenic E-Tech 100% electric

da 250 € di rata mensile

anticipo zero

TAN 7,00% – TAEG 8,07%

36 rate con maxi rata finale di 22.428 € o si è liberi di restituirla.

Per tutte le offerte è previsto un chilometraggio massimo, maggiori informazioni sul sito ufficiale di Renault.