Nuovo Mercedes eCitan 2024: caratteristiche e prezzi

Mercedes-Benz Vans continua il programma di elettrificazione della sua gamma con il lancio del Nuovo Mercedes eCitan 2024. Il nuovo van compatto a zero emissioni arriva sul mercato in tre varianti, due versioni Furgone e una Tourer per il trasporto passeggeri. Il nuovo modello arriva sul mercato con un’unica configurazione per quanto riguarda motore elettrico e batteria mentre i prezzi partono da poco meno di 40.000 euro. Il nuovo van elettrico si aggiunge ad altre novità per la gamma del costruttore tedesco di settembre come la Nuova Mercedes CLE Coupé e la Nuova Mercedes Classe E 2024. Vediamo, quindi, caratteristiche e prezzi del nuovo Mercedes eCitan 2024.

LE VERSIONI DEL NUOVO MERCEDES ECITAN 2024

Il Nuovo Mercedes eCitan 2024 è disponibile in tre diverse configurazioni. I clienti interessati all’acquisto del van potranno scegliere tra:

eCitan Furgone Long con omologazione N1

con omologazione eCitan Furgone ExtraLong con omologazione N1

con omologazione eCitan Tourer Long con omologazione M1

La versione omologata M1 è progettata per il trasporto di persone mentre la N1 è pensata per l’uso professionale e il trasporto di cose.

MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA DEL NUOVO MERCEDES ECITAN 2024

Tutte le versioni del Nuovo Mercedes eCitan 2024 includono un motore elettrico con potenza di picco di 122 CV e coppia massima di 245 Nm. Il motore è abbinato a una batteria agli ioni di litio, posizionata nel sottoscocca, davanti all’asse posteriore. La batteria ha capacità utile di 45 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia WLTP del Mercedes eCitan 2024, l’azienda ha rivelato i seguenti dati:

eCitan Furgone Long: 284 chilometri, con un consumo di 18,96 kWh/100km

284 chilometri, con un consumo di 18,96 kWh/100km eCitan Tourer Long: 280 chilometri, con un consumo di 19,16 kWh/100km

Per il momento, non sono ancora disponibili i dati di omologazione della versione ExtraLong. Per tutte le varianti, c’è la ricarica da 11 kW come standard e di 22 kW come optional, in corrente alternata. La ricarica in corrente continua arriva a un massimo di 75 kW. In questo scenario, servono 38 minuti per passare dal 10% all’80% di carica della batteria.

CARATTERISTICHE E ALLESTIMENTI DEL MERCEDES ECITAN 2024

Il Nuovo Mercedes eCitan 2024 è pensato per adattarsi alle esigenze della clientela, grazie alla possibilità di scegliere tra le versioni Furgone e la versione Tourer, con seconda porta scorrevole e portellone posteriore con lunotto. In termini di dotazione, la Tourer è disponibile con due diverse linee di allestimento: la versione base e la variante Pro. La dotazione di serie del van elettrico include il sistema MBUX (con l’integrazione degli smartphone Apple Car Play e Android Auto), il Cruise Control e il climatizzatore automatico THERMOTRONIC. Con la versione Pro vengono aggiunti elementi extra come Rear parking Assit, il volante multifunzione e il sedile conducente con regolazione lombare. Da segnalare, inoltre, come la dotazione di serie di Mercedes eCitan 2024 includa diversi sistemi di assistenza alla guida come:

Ausilio alla partenza in salita (hill holder)

Cross Wind Assist

Attention Assist

Tra gli optional troviamo Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist e Speed limit Assist.

I PREZZI DEL NUOVO MERCEDES ECITAN 2024

Il listino prezzi del nuovo Mercedes eCitan prevede la possibilità di scelta tra tre versioni:

eCitan Furgone Long: 38.742 euro

eCitan Furgone ExtraLong: 40.276 euro

eCitan Tourer Long: 40.299 euro

I prezzi indicati sono IVA esclusa.