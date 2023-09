Mercedes CLE Coupé 2024: motori e prezzi in Italia

La Nuova Mercedes CLE Coupé 2024 è pronta al debutto sul mercato in Italia. La Coupé, nata dall’unione della Classe C e della Classe E Coupé, è una delle principali novità della gamma di Mercedes per la seconda metà dell’anno, insieme alla Nuova Mercedes Classe E 2024 ed alla Classe A restyling, ed è destinata a diventare un importante punto di riferimento per la clientela del marchio tedesco. Gli ordini della Mercedes CLE Coupé sono già aperti con diverse varianti tra cui scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Vediamo prezzi e motori disponibili al lancio per la nuova vettura di casa Mercedes.

GLI ALLESTIMENTI DELLA MERCEDES CLE COUPE’ 2024

Gli allestimenti della Nuova Mercedes CLE Coupé 2024 sono ben 6 e garantiscono una dotazione di serie crescente. I clienti possono scegliere tra:

Advanced;

AMG Line Advanced;

Advanced Plus;

AMG Line Advanced Plus;

AMG Line Premium;

AMG Line Premium Plus.

Il modello base, Advanced, ha i cerchi in lega da 18 pollici, a 5 doppie razze, il volante sportivo multifunzione in pelle, il sistema multimediale MBUX con navigatore, la ricarica wireless per lo smartphone, il clima automatico bizona, il selettore di modalità di guida Dynamic Select e il sistema Keyless. I modelli top di gamma, invece, arrivano ad avere il tetto panoramico, il sistema audio Burmester e il Park Pilot 360° di serie.

MERCEDES CLE COUPE’ 2024: MOTORI

Per la prima fase di commercializzazione, la gamma della nuova Coupé tedesca sarà limitata a un paio di opzioni per quanto riguarda le motorizzazioni. Attualmente, infatti, i motori della Mercedes CLE Coupé 2024 sono:

220 d con 2.0 turbo diesel da 197 CV più 23 CV di boost garantiti dal sistema Mild Hybrid;

con 2.0 turbo diesel da più 23 CV di boost garantiti dal sistema Mild Hybrid; 200 con 2.0 turbo benzina da 204 CV più 23 CV di boost garantiti dal sistema Mild Hybrid;

con 2.0 turbo benzina da più 23 CV di boost garantiti dal sistema Mild Hybrid; 300 4Matic con 2.0 turbo benzina da 258 CV più 23 CV di boost garantiti dal sistema Mild Hybrid

Tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico a 9 rapporti mentre la trazione integrale 4Matic è disponibile solo sulla versione top di gamma.

MERCEDES CLE COUPE’ 2024: PREZZI

Il listino prezzi della Mercedes CLE Coupé 2024 parte da poco più di 62.000 euro. I clienti possono scegliere tra:

220 d da 62.443 euro con allestimento Advanced;

da con allestimento Advanced; 200 da 62.748 euro con allestimento Advanced;

da con allestimento Advanced; 300 4Matic da 73.911 euro con allestimento AMG Line Advanced

I prezzi salgono rapidamente scegliendo gli allestimenti più completi. La versione top di gamma, la CLE 300 4Matic con allestimento AMG Line Premium Plus, infatti, costa oltre 82.000 euro.

ORDINI E CONSEGNE DELLA MERCEDES CLE COUPE’ 2024

La nuova Mercedes CLE Coupé 2024 è già disponibile nelle concessionarie italiana della rete Mercedes. I clienti interessati all’acquisto della nuova Coupé, quindi, possono iniziare a ordinare il modello desiderato, considerando motorizzazioni, prezzi e allestimenti disponibili in Italia della Mercedes CLE Coupé 2024. Le consegne sono previste per le prossime settimane. In futuro, inoltre, la gamma della Coupé dovrebbe arricchirsi con ulteriori varianti che andranno a offrire nuove motorizzazioni per i clienti, sempre con grande attenzione all’elettrificazione.