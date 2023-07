Mercedes “assume” ChatGPT: aiuterà a migliorare la produzione

Mercedes-Benz ha avviato il progetto di integrazione dell’AI nell’ecosistema di produzione digitale MO360 ChatGPT. L’intelligenza artificiale – spiega Mercedes – aiuterà a migliorare la gestione della qualità, l’identificazione e l’analisi degli errori e l’ottimizzazione dei processi.

MERCEDES TESTA CHATGPT NEL SUO ECOSISTEMA DIGITALE MO360

Mercedes-Benz AG sta testando ChatGPT nella produzione, accelerando l’uso di strumenti intelligenti nell’ecosistema di produzione digitale MO360, che è stato introdotto per la prima volta nel 2020. Con l’obiettivo di ottimizzare l’analisi dei dati di produzione, ad esempio della gestione della qualità, ChatGPT supporterà i dipendenti della produzione come interfaccia universale basata sulla voce. Mercedes sta integrando ChatGPT attraverso Azure OpenAI Service, sfruttando le capacità aziendali della piattaforma cloud e AI di Microsoft.

PERCHÉ MERCEDES VUOLE USARE CHATGPT NELLE FABBRICHE

Ad esempio, con ChatGPT, l’elaborazione e la presentazione complessa di dati rilevanti per la produzione e la gestione della qualità vengono notevolmente semplificate per i dipendenti. Invece di funzioni di programmazione complesse, le interrogazioni vengono guidate in un dialogo, in modo che non solo gli ingegneri, ma anche i dipendenti senza conoscenze di programmazione precedenti possono avere a disposizione i dati necessari. Le domande vengono sempre più ristrette nel processo di valutazione digitale in un dialogo con il chatbot fino a raggiungere un nuovo livello di dettaglio. La pianificazione di produzione giornaliera può essere controllata in tempo reale e regolata in modo flessibile se necessario. In questo punto, ChatGPT è destinato a supportare decisioni strategiche per l’intera catena di produzione nel minor tempo possibile.

MERCEDES: CHATGPT E’ LA STRADA PER RAGGIUNGERE IL LIVELLO SUCCESSIVO

Jörg Burzer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes Benz, responsabile della Produzione e della Gestione della Catena di Approvvigionamento ha dichiarato: “L’utilizzo di ChatGPT tramite Microsoft come parte dell’ecosistema digitale MO360 rappresenta un altro esempio di come la digitalizzazione sta portando la produzione di Mercedes Benz al livello successivo. Attraverso nuovi strumenti digitali, i dipendenti sono sempre più in grado di ottimizzare in modo sostenibile i processi di produzione e la gestione della qualità. Dopo una fase pilota, ChatGPT verrà utilizzato in tutta la rete di produzione globale di Mercedes Benz“.