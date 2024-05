Peugeot e-2008: pro e contro nel test dell’alce

La Peugeot e-2008, il SUV elettrico Stellantis è stato sottoposto nuovamente al test dell’alce, mostrando cosa è cambiato rispetto alla gemella del 2019. Il test più noto al mondo sulla stabilità delle auto permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nell’evitare un ostacolo improvviso. Ecco come va la Peugeot e-2008 e cosa succede se si mette sotto pressione nel video realizzato dal magazine spagnolo Km77.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Ecco com’è andata la prova della Peugeot e-2008 nel video qui sotto e i commenti del magazine nei paragrafi successivi.

TEST DELL’ALCE PEUGEOT E-2008: RISULTATI

La Peugeot e-2008 nel test dell’alce è la versione MY 2024 GT 115 kW equipaggiata con pneumatici estivi Continental EcoContact 6 Q 215/60 R17. Nonostante il peso di 1550 kg, la e-2008 non si scompone troppo quando viene strapazzata. I primi tentativi, probabilmente a gomme non alla temperatura ottima – secondo il magazine – non vanno a buon fine, ma dopo qualche prova, la Peugeot e-2008 mostra un buon comportamento fino a 76 km/h, solo 1 km/h meno della precedente, senza toccare i coni.

“È agile in questa manovra, il piccolo volante aiuta a creare questa sensazione e i controlli elettronici intervengono il giusto permettendo di sfruttare l’aderenza degli pneumatici senza confondere il conducente”, afferma il magazine spagnolo. “Non sottosterza e la carrozzeria ha poco rollio”.

TEST PEUGEOT E-2008 NELLO SLALOM TRA I CONI

La partenza da fermo della Peugeot e-2008 non si rivela scattante, come invece per altre auto elettriche, ma una volta raggiunta una certa velocità mostra la buona agilità che è emersa anche nel test dell’alce. “Il piccolo volante delle Peugeot e l’assistenza allo sterzo facilitano i cambi di direzione. Serve poco sforzo e senza muovere molto le braccia. Solo in alcuni momenti gli aiuti elettronici intervengono in modo più brusco per mantenere la stabilità quando aumentiamo la velocità”.