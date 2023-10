Nuova Opel Corsa 2024: motori e prezzi

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso mese di maggio, la Nuova Opel Corsa 2024 arriva nelle concessionarie italiane. Per la segmento B di casa Opel c’è una gamma ricca di opzioni, con motorizzazioni benzina, benzina mild hybrid e con tre varianti elettriche a zero emissioni. Si tratta di un importante aggiornamento che rinnova il progetto della city car, incrementandone le potenzialità e confermando il ruolo di primo piano della Corsa per la gamma Opel. Vediamo, quindi, motori e prezzi della Nuova Opel Corsa 2024.

NUOVA OPEL CORSA 2024: LE NOVITA’

La Nuova Opel Corsa 2024 è rappresenta un profondo restyling per la segmento B di casa Opel. La city car, infatti, si rinnova con un nuovo look, soprattutto per la parte frontale, che segue le ultime novità del brand in termini di design. C’è anche una dotazione di serie aggiornata e arricchita con la versione “base” che integra i cerchi da 19 pollici, le luci anteriori LED, i sensori di parcheggio posteriori, il clima manuale e vari sensori di sicurezza come la frenata automatica di emergenza, il lane keep assist e il rilevatore di stanchezza. Opel ha aggiornato anche la gamma di motorizzazioni, con più opzioni elettrificate. Non cambia la base di partenza: la Nuova Opel Corsa è realizzata a partire dalla piattaforma CMP del Gruppo Stellantis. Si tratta della stessa base di partenza utilizzata dal gruppo per realizzare la Nuova Jeep Avenger oltre che la Nuova Fiat 600.

I MOTORI DELLA NUOVA OPEL CORSA 2024

I clienti interessati alla Nuova Opel Corsa 2024 possono scegliere tra due motori a benzina, uno privo di elettrificazione e uno con sistema mild hybrid.

1.2 benzina aspirato da 75 CV

1.2 benzina mild hybrid da 100 CV

C’è poi la Opel Corsa elettrica 2024. In questo caso, ci sono due opzioni tra cui scegliere:

motore da 136 CV

motore da 156 CV

Le versioni elettriche della Opel Corsa hanno una batteria da 50 kWh. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, in base alla versione scelta, la city car elettrica di Opel è in grado di percorrere tra 357 chilometri e 402 chilometri nel ciclo WLTP con una sola carica. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 kW.

I PREZZI DELLA NUOVA OPEL CORSA 2024

Il listino prezzi della Nuova Opel Corsa 2024 parte da 19.450 euro e arriva fino a 38.650 euro. Le versioni benzina sono, naturalmente, più accessibili mentre per la variante elettrica bisogna mettere in conto una spesa di almeno 36.500 euro (circa 17 mila euro in più rispetto alla entry level benzina). Le versioni benzina disponibili sono:

1.2 benzina aspirato da 75 CV con cambio manuale a 5 marce: 19.450 euro

con cambio manuale a 5 marce: 1.2 benzina mild hybrid da 100 CV con cambio manuale a 6 marce: 20.750 euro

con cambio manuale a 6 marce: 1.2 benzina mild hybrid da 100 CV con cambio automatico a 8 marce: 22.250 euro

In listino ci sono anche le versioni GS (+2.500 euro) e Ultimate (+4.500 euro ma solo per le versioni con il mild hybrid). Per quanto riguarda i prezzi della Opel Corsa elettrica 2024, invece, le opzioni sono:

motore da 136 CV: 36.500 euro

motore da 136 CV con allestimento GS: 37.500 euro

motore da 156 CV con allestimento GS: 38.650 euro

La versione elettrica della Opel Corsa è acquistabile a prezzo ridotto ricorrendo agli incentivi auto 2023, anche senza rottamazione di un usato.