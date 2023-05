Fiat 600 2023: caratteristiche e data di lancio del nuovo SUV

La nuova Fiat 600 2023 è uscita allo scoperto mostrando per le strade di Roma i dettagli della carrozzeria senza camouflage per le riprese dello spot. A meno di sorprese pre-lancio, le caratteristiche tecniche e i motori della Fiat 600 attendono solo la conferma ufficiale di Stellantis. Ecco com’è la nuova generazione della Fiat 600 e quando sarà la data di lancio in Italia.

FIAT 600 2023: GLI ESTERNI DEL NUOVO B-SUV

Accantonato il segmento delle citycar poco remunerative, Stellantis ha rievocato il nome Fiat 600 attribuendolo a un nuovo segmento, quello su cui regge il mercato delle auto nuove in Europa. La Fiat 600 2023 è rinata come SUV di segmento B e ha molto in comune con il design della Fiat 500X. In realtà le dimensioni sono leggermente inferiori e le scelte stilistiche del frontale sembrano più orientate ad incuriosire il pubblico femminile. Abbiamo percepito questi commenti sul gruppo facebook Fiat 500X Club Italia che ha postato le foto scattate sul set delle riprese. Alcuni addirittura rivedono nel design del posteriore e dei fanali la Fiat Stilo.

MOTORI NUOVA FIAT 600 SUV 2023

Impressioni estetiche a parte, la nuova Fiat 600, proprio come la Fiat 500X, deriva da una piattaforma condivisa con le cugine Jeep. Il nuovo B-SUV Fiat sarà costruito sulla piattaforma ECMP2 della Jeep Avenger (per la versione elettrica – CMP per quella ICE) e condivisa con tutte le nuove auto elettriche di segmento B e C del gruppo. La Fiat 600 SUV 2023 sarà assemblata nello stabilimento di Tychy in Polonia. Le motorizzazioni al lancio in Italia, in attesa di conferme ufficiali dovrebbero essere:

Fiat 600 elettrica , con motore elettrico da 156 cv, batteria al litio da 54 kWh e circa 400 km di autonomia;

, con motore elettrico da 156 cv, batteria al litio da 54 kWh e circa 400 km di autonomia; Fiat 600 benzina e Hybrid, con motore 1.2 Turbo da 100 e 136 cv.

DATA DI LANCIO FIAT 600 SUV 2023

La tradizione di Fiat vuole che le principali novità per il mercato italiano siano presentate il 4 luglio, come è accaduto per la storica Fiat 500 che fu presentata il 4 luglio 1957. Ecco perché da allora Fiat è rimasta fedele a questa tradizione. Non resta che attendere il prossimo 4 luglio 2023 (o anche prima) per vedere più da vicino ulteriori dettagli degli interni della nuova Fiat 600.