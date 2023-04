Jeep presenta la Avenger elettrica: caratteristiche e prezzo

La Jeep Avenger elettrica ha ufficialmente tolto i veli, non che fosse poi tanto segreta nell’aspetto, visto che si basa essenzialmente sul design della versione benzina. Ecco caratteristiche e prezzo ufficiali diffusi da Jeep.

QUANTO PESA E CONSUMA LA JEEP AVENGER FULL ELECTRIC

La Jeep Avenger segna la trasformazione elettrica del Brand che ha anticipato di voler lanciare 4 nuovi modelli elettrici entro il 2025, per avere una gamma totalmente elettrica entro il 2030. La Jeep Avenger elettrica si basa sulla piattaforma eCMP2 con un peso dichiarato di 1500 kg, grazie anche alle dimensioni compatte da città. Il peso contenuto va a tutto vantaggio del consumo di energia dichiarato di 15,4 kWh per 100 km nel ciclo WLTP, secondo Jeep migliore della categoria. Il motore elettrico ha consentito di aumentare l’autonomia del +5%, la batteria offre un ulteriore +12% di vantaggi e un altro incremento dell’efficienza del +5% è stato ottenuto ottimizzando l’aerodinamica, il rapporto di trasmissione e gli pneumatici. Anche la pompa di calore, che è di serie, partecipa al miglioramento dell’efficienza per il 10%.

MOTORE E BATTERIA JEEP AVENGER FULL ELECTRIC

Il motore elettrico da 400 Volt della Jeep Avenger è la prima power unit lanciata dalla joint venture eMotors al 50/50 di Stellantis con Nidec che eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm. La batteria al litio della Jeep Avenger ha una capacità di 54 kWh (51 kWh utilizzabili) ed è prodotta nello stabilimento Stellantis a Tychy. Il pacco batteria è costituito da 17 moduli e 102 celle agli ioni di litio che sfruttano la chimica NMC 811 (Nichel Cobalto Manganese più sicura delle Nichel Cobalto Alluminio). Il caricatore di bordo permette ha una potenza di 100 kW in corrente continua (dal 20 all’80% in 24 minuti in modalità di ricarica rapida) e 11 kW in corrente alternata (da 0 a 100% in 5 ore e mezzo).

PREZZO JEEP AVENGER FULL ELECTRIC

La nuova Jeep Avenger elettrica si può acquistare con 47 rate da 249 euro al mese e 10.117 euro di anticipo (fino al 31 maggio 2023), inclusi due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. Il prezzo di listino della Jeep Avenger Full Electric Longitude parte da 37.900 euro, che diventano 34.600 euro acquistandola online o 32.600 euro online con rottamazione. I prezzi si intendono IVA e Messa in Strada incluse, IPT e contributo PFU esclusi.