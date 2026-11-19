La nuova Dacia Spring elettrica è la risposta romena alla Cina, intenzionata a invadere l’Europa con le sue macchine a batteria. Missione difficilissima per la società del Gruppo Renault, ma la seconda serie della BEV di Mioveni – che nasce sulla piattaforma RGEV small – punta su un ottimo rapporto fra prezzo e qualità. Già ordinabile in Italia, il listino parte da 17.900 euro per l’allestimento Expression. Costruita nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, ha una lunghezza di 385 cm (15 cm in più della prima). I posti erano e sono 4, col bagagliaio da 337 a 1.283 litri. Semplicità e praticità, con un unico motore in gamma, da 60 kW (82 CV) e 175 Nm. Promette uno 0-100 km/h in 12,1 secondi e i 130 km/h di velocità massima. La batteria LFP ha una capacità di 27,5 kWh, con autonomia dichiarata di 250 km nel ciclo WLTP, mentre il caricatore in corrente alternata è da 6,6 kW.

DACIA SPRING: LA DOTAZIONE

La versione Expression prevede cerchi di 15 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, sensori di parcheggio posteriori, vetri anteriori elettrici e posteriori a compasso, ma anche climatizzatore manuale, accensione automatica dei fari, strumentazione ibrida con schermo TFT di 7″ e quadranti analogici.

Senza dimenticare supporto per smartphone, panchetta posteriore frazionata 50/50, cavo di ricarica Mode 3. I sistemi di assistenza alla guida? Quelli resi obbligatori dall’UE.

Invece, con la Journey, si aggiungono i cerchi di 16″, la cappelliera per i bagagli, la telecamera posteriore, l’infotainment connesso da 10″ con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. E ancora: selleria in TEP e ingresso senza chiave.

Gli optional? Frunk anteriore (175 euro), Power Pack con ricarica in corrente continua a 50 kW e funzione V2L (500 euro), sedili anteriori riscaldati (200 euro, solo per Journey). Curiosità: macchina da caffè Handpresso a 302 euro.

Il colore Bianco Ghiaccio della carrozzeria è incluso; mentre servono 700 euro per le tinte metallizzate Nero Etoilé e Grigio Scisto, nonché per la Agave opaca.

Ricapitolando abbiamo la Dacia Spring Expression 80 a 17.900 euro, e la Journey 80 a 19.500 euro.

PROMO NUOVA DACIA SPRING: RATE SENZA SCONTO

La nuova Dacia Spring Expression 80 ha un prezzo di listino di 17.900 euro (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi).

La Casa romena del Gruppo Renault non prevede sconti, ma c’è una promo per pagare a rate: offerta nello stile del costruttore, ormai da anni. La qual cosa differenzia Dacia dagli altri.

Iniziativa valida fino al 31/12/2026 per privati e possessori di partita Iva.

Anticipo 5.020 euro .

. Importo totale del credito 12.880 euro più spese di istruttoria 395 euro più imposta di bollo 33,19 euro (addebitata sulla prima rata).

Interessi € 3.009,65 euro.

Importo totale dovuto dal consumatore 16.578,24 euro.

Sono 84 rate di 193,86 euro ognuna.

ognuna. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,75% .

. Emissioni CO₂: zero g/km, visto che è elettrica. Consumo ciclo misto: 12,7/100 Wh/km.

Salvo approvazione Mobilize Financial Services.

PRO DELL’OFFERTA SULLA DACIA SPRING

L’importo mensile di 193,86 euro risulta leggero e gestibile per il bilancio familiare quotidiano, rendendo l’accesso alla mobilità a zero emissioni molto più democratico. Avere una rata inferiore alla soglia psicologica dei 200 euro permette di guidare un’auto nuova senza pesare eccessivamente sulle spese fisse del mese (pur considerando l’anticipo).

La formula finanziaria tradizionale senza maxirata finale garantisce una proprietà immediata e trasparente del veicolo fin dall’inizio. Al termine del piano di ammortamento, l’automobilista non dovrà preoccuparsi di rifinanziare un valore futuro garantito né di rispettare rigidi limiti chilometrici annuali, evitando spiacevoli penali o vincoli contrattuali alla scadenza naturale.

CONTRO DELL’OFFERTA

La durata complessiva del finanziamento si estende per ben 84 mesi, equivalente a 7 anni di pagamenti ininterrotti. Un orizzonte temporale così dilatato espone il proprietario alla naturale svalutazione del mezzo e ai possibili costi di manutenzione straordinaria una volta scaduta la garanzia ufficiale della Casa.

L’assenza totale di sconti sul prezzo di listino si somma a costi finanziari piuttosto rilevanti. Tra interessi superiori a 3.000 euro, spese di istruttoria e oneri accessori, l’esborso finale complessivo supera i 21.000 euro, rendendo l’acquisto rateale decisamente più oneroso rispetto al pagamento in un’unica soluzione immediata.

LA GUERRA DELLE RIVALI DA OGNI PARTE DEL GLOBO

Dalla Cina (con furore).

Leapmotor T03 : distribuita in Europa attraverso la rete Stellantis, è la rivale più agguerrita per dimensioni e listino, ma offre una batteria più capiente (37,3 kWh per 265 km di autonomia WLTP) e una dotazione di serie ricca che include ADAS di livello 2 e tetto panoramico.

: distribuita in Europa attraverso la rete Stellantis, è la rivale più agguerrita per dimensioni e listino, ma offre una batteria più capiente (37,3 kWh per 265 km di autonomia WLTP) e una dotazione di serie ricca che include ADAS di livello 2 e tetto panoramico. BYD Dolphin Surf : il modello d’ingresso del colosso di Shenzhen (nota in patria come Seagull). Lunga poco meno di 4 metri, punta su una maggiore qualità costruttiva, interni molto tecnologici e un motore da 88 CV.

: il modello d’ingresso del colosso di Shenzhen (nota in patria come Seagull). Lunga poco meno di 4 metri, punta su una maggiore qualità costruttiva, interni molto tecnologici e un motore da 88 CV. Dongfeng Box: citycar dal design tondeggiante che attacca la fascia appena superiore, offrendo maggiore abitabilità e batterie fino a 44 kWh per 310 km di autonomia.

DR 1.0 EV: la citycar assemblata in Molise su base cinese (Chery eQ1).

Dall’Europa

Citroën ë-C3 : pur essendo più grande (4,01 metri), rappresenta l’alternativa europea più concreta grazie a un comfort superiore, un motore da 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh (320 km WLTP).

: pur essendo più grande (4,01 metri), rappresenta l’alternativa europea più concreta grazie a un comfort superiore, un motore da 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh (320 km WLTP). Fiat Grande Panda Elettrica : sorella tecnica della ë-C3, condivide piattaforma, motore da 113 CV e autonomia da 320 km, puntando sullo stile iconico italiano.

: sorella tecnica della ë-C3, condivide piattaforma, motore da 113 CV e autonomia da 320 km, puntando sullo stile iconico italiano. Renault Twingo E-Tech (nuova generazione): attesa sul mercato come cugina stretta della stessa Spring, con cui condivide la piattaforma RGEV small e lo stabilimento sloveno di Novo Mesto, ma con un posizionamento più sfizioso.

Dalla Corea del Sud