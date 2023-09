Nuova Audi Q8: prezzi, motori e novità del modello 2024

A breve distanza dalla presentazione ufficiale, inizia la fase di prevendita del nuovo Audi Q8 2024. Si tratta del restyling dell’ammiraglia SUV di casa Audi, pronta a debuttare anche in Italia, con una gamma rinnovata in vari aspetti. Audi, infatti, si è concentrata su un arricchimento della dotazione di serie del suo SUV, tipologia di veicolo sempre più diffusa in Italia, che arriva sul mercato con motorizzazioni benzina e diesel. C’è spazio anche per la top di gamma SQ8 2024. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla Nuova Audi Q8 2024, considerando motori, novità e prezzi del restyling.

LE NOVITA’ DI AUDI Q8 2024

Il restyling dell’Audi Q8 si affianca a modelli di successo come Audi Q6 e-tron e introduce diverse novità che, pur non stravolgendo il progetto, sottolineano la presenza di un aggiornamento per la gamma del SUV della casa dei quattro anelli. Tra le principali novità di Audi Q8 2024 troviamo:

i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser;

con spot laser; i gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED

con tecnologia nuovi cerchi in lega, colori della carrozzeria e inserti decorativi per personalizzare il SUV;

un nuovo paraurti per la top di gamma SQ8.

La dotazione di serie dell’Audi Q8 2024 comprende i cerchi in lega da 21 pollici con pneumatici 285/45 e con possibilità di passare ai modelli da 22 e 23 pollici. Ci sono anche i sedili anteriori riscaldabili, l’Audi smartphone interface, il volante sportivo riscaldabile e il cruscotto integrale Audi virtual cockpit.

AUDI Q8 2024: I MOTORI

Il nuovo aggiornamento del SUV di Audi rinnova anche la gamma di motorizzazioni a disposizione della clientela. I motori dell’Audi Q8 2024 disponibili in listino sono:

3.0 TDI da 231 CV della versione Audi Q8 45 TDI;

della versione Audi Q8 45 TDI; 3.0 TDI da 286 CV della versione Audi Q8 50 TDI;

della versione Audi Q8 50 TDI; 3.0 TFSI da 240 CV della versione Audi Q8 55 TFSI.

Questi motori sono dotati di sistema mild hybrid a 48 Volt e possono contare su differenziale centrale autobloccante oltre che sul cambio automatico tiptronic a 8 rapporti. Audi ha confermato anche l’arrivo di una variante plug-in hybrid della sua Audi Q8 2024. In questo caso, però, bisognerà attendere il 2024. Per la Nuova Audi SQ8 2024, invece, c’è il motore V8 4.0 TFSI da 507 CV.

I PREZZI DI AUDI Q8 2024

Il nuovo SUV di casa Audi sta per arrivare sul mercato italiano. Per quanto riguarda i prezzi dell’Audi Q8 2024, il listino è il seguente:

3.0 (45) TDI 231CV: da 91.000 euro ;

; 3.0 (50) TDI 286CV: da 93.100 euro ;

; 3.0 (55) TFSI 340CV: da 94.100 euro.

La gamma comprende anche l’Audi SQ8 2024. In questo caso, le versioni disponibili in listino sono:

Audi SQ8 TFSI: da 119.450 euro ;

; Audi SQ8 SUV TFSI sport attitide: da 129.250 euro.

ORDINI E CONSEGNE DI AUDI Q8 2024

Il restyling del SUV sta arrivando in Italia. La casa tedesca ha confermato l’arrivo della gamma a partire dal quarto trimestre del 2023, con la possibilità di scegliere, già al lancio, tutte le versioni in listino. L’apertura degli ordini dell’Audi Q8 2024 è prevista per ottobre 2023, dopo una prima fase di prevendita. Le consegne del nuovo SUV tedesco prenderanno il via, invece, nelle settimane successive.