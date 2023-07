Audi Q6 e-tron: con la tecnologia OLED II, i fari cambiano forma

L’Audi Q6 e-tron porta al debutto la seconda generazione della tecnologia OLED, che arriverà anche su altri nuovi modelli, ampliando le funzionalità a beneficio della sicurezza di guida. Un esempio lampante è la Luce di comunicazione innovativa. Cambia profondamente anche il design, con la possibilità di personalizzare la firma e quindi la forma luminosa dei proiettori posteriori con diverse opzioni selezionabili tramite l’App. Ecco tutte le novità dei fari Audi OLED II.

AUDI Q6 E-TRON: OLED II PER IL DESIGN E LA SICUREZZA DI GUIDA

L’Audi Q6 e-tron introduce nuovi standard di mercato in termini di personalizzazione: con un massimo di 8 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi Matrix LED e i gruppi ottici posteriori OLED II, i clienti hanno la possibilità di personalizzare il proprio veicolo come mai prima d’ora. Questa funzione è accessibile tramite il sistema di infotainment MMI e, per la prima volta, anche tramite l’app myAudi. Le firme luminose digitali possono essere aggiunte anche dopo l’acquisto del veicolo grazie alle Functions on Demand. “Con l’Audi Q6 e-tron, stiamo progettando non solo la forma, ma anche il movimento della luce su un veicolo di serie per la prima volta”, afferma César Muntada, Responsabile del design dell’illuminazione Audi.

AUDI OLED II SU Q6 E-TRON: LE LUCI CAMBIANO FORMA IN 10 MILLISECODNI

Questa innovazione si basa su un nuovo modulo software, sviluppato in collaborazione tra Audi AG e CARIAD, la società di software controllata dal Gruppo Volkswagen, e integrato nel sistema di gestione elettronica dell’Audi Q6 e-tron. Analizzando in dettaglio i gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED II, 6 nuclei integrano un totale di 360 segmenti in grado di generare una nuova immagine luminosa ogni 10 millisecondi. La firma luminosa attiva rende tangibile la continua “attività cerebrale” dell’Audi Q6 e-tron, creando un effetto ottico ispirato al movimento perpetuo. La firma luminosa attiva è affidata a 12 segmenti dimmerabili verso il basso e verso l’alto. I singoli segmenti interagiscono in modo tale che l’intensità complessiva della luce sia costante.

FARI AUDI OLED COME ESTENSIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA

L’introduzione della seconda generazione della tecnologia OLED nell’Audi Q6 e-tron rappresenta un salto anche in termini di sicurezza sia per gli occupanti che per gli altri utenti della strada. Per la prima volta, i gruppi ottici posteriori OLED comunicano con l’ambiente circostante attraverso l’interazione Car-to-X. Audi sostiene che i gruppi ottici posteriori hanno il potenziale di trasformarsi in veri e propri display per la comunicazione con l’esterno, ma questo avverrà in futuro. Sull’Audi Q6 e-tron la tecnologia OLED II attiva la luce di comunicazione anche quando entrano in funzione alcuni sistemi di assistenza predittivi, come l’Emergency Assist e la frenata automatica d’emergenza integrata nel sistema Audi Pre Sense Front. la Luce di comunicazione espande le funzioni anche dell’Avviso di uscita, un sistema che evita potenziali collisioni con veicoli e ciclisti all’apertura delle porte avvertendo conducente e passeggero mediante un segnale acustico e un LED sullo specchietto retrovisore esterno. Ora, grazie ai gruppi ottici posteriori OLED II, l’avviso di pericolo è rivolto anche ai veicoli o alle biciclette in arrivo.