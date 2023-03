Crossover e SUV: 54% di immatricolazioni a gennaio 2023

Quando si tratta si cambiare auto, gli italiani hanno preferenze consolidate negli ultimi anni: oltre un’auto nuova su due venduta a gennaio 2023 è un Crossover. Ecco quali sono i segmenti di Crossover e SUV più venduti, le differenze e le novità più attese nel 2023.

CROSSOVER E SUV: QUALI DIFFERENZE

Le differenze tra Crossover e SUV sono molto sottili, al punto che il confine tra i due segmenti si è sfumato sempre di più con la diffusione di nuovi modelli di auto più adatti alla città ma dalle fattezze di un fuoristrada. Visto che ne abbiamo citato l’esistenza, vediamo cosa cambia effettivamente tra Crossover, SUV e Fuoristrada. Si può dire che l’attitudine a passare dall’asfalto allo sterrato leggero, fino al fondo stradale più sdrucciolevole e alle pendenze impegnative cresce passando dai Crossover a SUV a Fuoristrada. Per concludere questa premessa sulle differenze più sostanziali diciamo che:

Crossover , sono auto dalle caratteristiche poliedriche, a metà strada tra due diversi segmenti. L’orientamento recente del mercato ha fatto dei Crossover una variante strettamente imparentata ai SUV dall’impiego più urbano.

, sono auto dalle caratteristiche poliedriche, a metà strada tra due diversi segmenti. L’orientamento recente del mercato ha fatto dei Crossover una variante strettamente imparentata ai SUV dall’impiego più urbano. SUV (Sport Utility Vehicle), sono modelli di auto caratterizzati da una maggiore altezza dal suolo, più vicini ai fuoristrada per aspetto e dimensioni. L’agilità su fondi sconnessi dipende direttamente dalla tipologia di trazione, sospensioni e ruote.

CROSSOVER E SUV VENDUTI IN ITALIA A GENNAIO 2023

La presenza di Crossover in Italia è cresciuta grazie all’offerta di nuovi modelli declinati in più segmenti che hanno rimpiazzato le tipologie di veicoli tradizionali (utilitarie, medie, station wagon e familiari). Secondo i dati elaborati dall’ANFIA, a gennaio 2023, sono stati immatricolati il 53,7% di Crossover e SUV, in aumento del +26,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel dettaglio le vendite di Crossover e SUV sono così distribuite:

SUV piccoli rappresentano il 27% del mercato auto a gennaio 2023 (+15,6% rispetto all’anno precedente);

rappresentano il 27% del mercato auto a gennaio 2023 (+15,6% rispetto all’anno precedente); SUV compatti , sono il 19,7% (+39,5%);

, sono il 19,7% (+39,5%); SUV medi sono il 5,8% (+42,2%);

sono il 5,8% (+42,2%); SUV grandi sono l’1,2% (+15,2%).

CROSSOVER 2023: LE NOVITA’ DEL MERCATO IN ARRIVO

L’attenzione verso i nuovi modelli di Crossover in arrivo nel 2023 è dunque molto alta e intercetta fasce di prezzo molto variegate. L’imminente lancio ufficializzato dai vari brand riguarda new entry (Ferrari), novità assolute (Cupra) e restyling prestigiosi (Lexus e Alfa Romeo). Ecco alcune brevi chicche su ciò che è stato già anticipato o sta circolando in queste ore.