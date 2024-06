Alfa Romeo Junior: quanto costa con la promo e gli incentivi?

L’Alfa Romeo Junior è diventata famosa ancor prima di arrivare nelle concessionarie a causa della nota vicenda del cambio di nome (inizialmente doveva chiamarsi Milano). Adesso però quella faccenda è acqua passata e ciò che resta è un interessante B-Suv sviluppato su piattaforma PSA CMP e disponibile sia con motorizzazione elettrica che ibrida leggera. Nelle prossime settimane scopriremo i primi dati di vendita della Junior per stimarne il gradimento del pubblico, intanto vediamo quanto costa la vettura anche alla luce della promo della casa madre e degli incentivi auto 2024.

LISTINO PREZZI ALFA ROMEO JUNIOR

In questo momento l’Alfa Romeo Junior è disponibile in quattro diversi allestimenti, due ibridi e due elettrici, con listino prezzi che varia da 29.900 a 41.500 euro. In particolare:

Junior 1.2 136 CV Hybrid eDCT6: 29.900 €

Junior 1.2 136 CV Hybrid eDCT6 Speciale: 31.900 €

Junior 156 CV BEV: 39.999 €

Junior 156 CV BEV Speciale: 41.500 €.

Prossimamente uscirà una nuova versione elettrica da 280 CV denominata ‘Veloce‘, ma per adesso non è ancora ordinabile.

I prezzi si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA: PROMO E INCENTIVI

La promo per acquistare l’Alfa Romeo Junior ibrida a condizioni agevolate prevede il finanziamento Alfa Top Lease con anticipo, canone mensile e maxi-rata finale dopo tre anni, altrimenti si può liberamente scegliere di restituirla o di sostituirla con un altro modello. Chi ha un’auto da rottamare può inoltre beneficiare degli sconti degli incentivi auto fino a 3.000 euro. Ecco il dettaglio della promozione:

Alfa Romeo Junior 1.2 136 CV Hybrid eDCT6

Prezzo di listino: 29.900 €

Sconto incentivi statali (eventuale): 3.000 €

Prezzo promo: 26.033 €

Anticipo: 3.406 €

Canoni mensili: 35 da 200 € ciascuno

Maxi rata finale: 19.276 €

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,51%

Chilometraggio massimo: 30.000 km (+ 0,06 € per ogni km in eccesso).

Junior 1.2 136 CV Hybrid eDCT6 Speciale

Prezzo di listino: 31.900 €

Sconto incentivi statali (eventuale): 3.000 €

Prezzo promo: 28.900 €

Anticipo: 5.124 €

Canoni mensili: 35 da 200 € ciascuno

Maxi rata finale: 20.610 €

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,43%

Chilometraggio massimo: 30.000 km.

ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA: PROMO E INCENTIVI

Anche la promo per acquistare l’Alfa Romeo Junior elettrica contempla un finanziamento a condizioni agevolate, con anticipo, canone mensile e maxi-rata finale dopo tre anni, oppure si può scegliere di restituirla o di sostituirla con un altro modello. Tuttavia l’offerta è un po’ meno allettante perché non si può più beneficiare degli incentivi statali per auto elettriche, che avrebbero determinato uno sconto molto sostanzioso, visto che la dotazione per le BEV è terminata in poche ore. Chi opta per il finanziamento ottiene comunque una piccola riduzione del prezzo di listino. Di seguito, il dettaglio della promozione:

Alfa Romeo Junior 156 CV BEV

Prezzo di listino: 39.999 €

Prezzo con finanziamento Alfa Più: 38.829 €

Anticipo: 10.189 €

Canoni mensili: 35 da 250 € ciascuno

Maxi rata finale: 23.565,5 €

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,37%

Chilometraggio massimo: 30.000 km (+ 0,1 € per ogni km in eccesso).

Alfa Romeo Junior 156 CV BEV Speciale

Prezzo di listino: 41.500

Prezzo con finanziamento Alfa Più: 40.500 €

Anticipo: 11.832 €

Canoni mensili: 35 da 250 € ciascuno

Maxi rata finale: 24.177,5 €

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,34%

Chilometraggio massimo: 30.000 km (+ 0,1 € per ogni km in eccesso).

Tutte le promozioni sono valide per clienti privati e solo per contratti stipulati fino al 30 giugno 2024, non cumulabili con altre iniziative in corso.