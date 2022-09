Non c’è crisi per le auto di lusso, vendite record negli USA

La crisi del mercato auto non colpisce il settore delle vetture di lusso (con brand come Ferrari e Lamborghini) che registra dati da record negli USA

Il mercato delle auto di lusso non sembra risentire della crisi e una conferma in tal senso arriva dagli USA. Oltreoceano, infatti, un numero sempre maggiore di automobilisti sceglie di acquistare modelli di lusso, definiti anche “super premium”, rivolgendosi a brand come Ferrari, Lamborghini o Bentley. A poco a poco, questo segmento di mercato si sta trasformando da una ridotta nicchia ad un importante riferimento per il settore delle quattro ruote. Mentre l’intero mercato delle quattro ruote americano è in forte calo, nonostante i nuovi incentivi per le auto elettriche, il settore delle auto di lusso non accenna a fermarsi e ha appena registrato vendite record. La conferma arriva dall’indagine di J.D. Power riportata dal Wall Street Journal.

LE AUTO DI LUSSO NON SENTONO LA CRISI: VENDITE RECORD NEGLI USA

Il dato evidenziato dall’indagine di J.D. Power si riferisce allo scorso mese di luglio 2022 e riguarda le auto del segmento “super premium”, termine con cui vengono indicate oltreoceano le auto di fascia altissima. Questo segmento, in cui trovano spazio anche i brand italiani come Ferrari, che a breve porterà sul mercato amaricano anche il nuovo Ferrari Purosangue, e Lamborghini, rappresenta una nicchia in costante crescita del mercato americano. Stando ai dati di J.D. Power, infatti, le auto di lusso hanno raggiunto un totale di 6.700 unità vendute a luglio negli USA. Il confronto con lo stesso mese di cinque anni fa, il 2017, conferma la crescita dell’intero settore. Nel giro di cinque anni, infatti, il segmento delle super premium è cresciuto del +35,6%. L’aumento del numero di americani benestanti, come sottolineato da Alain Favey, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing di Bentley Motors, interrogato sui risultati dell’indagine, ha ampliato la base di clienti per i brand di lusso. A spingere il settore, evidenza Favey, sono soprattutto “giovani che hanno accumulato ricchezza nei settori della tecnologia e dell’intrattenimento” e che oggi rappresentano un nuovo target per i brand di questo segmento.

NON SOLO AUTO DI LUSSO: L’INTERO SETTORE PREMIUM CRESCE NEGLI USA

La crescita del mercato delle auto di lusso si accompagna ad una crescita dell’intero settore premium del mercato USA. Gli automobilisti americani guardano con sempre maggiore interesse ai brand premium. La crisi economica e l’inflazione che affliggono l’economia americana non riducono quest’interesse, arrivando a “spezzare” il mercato. Il market share delle auto premium è al massimo storico. Il dato relativo allo scorso giugno, infatti, è del 17,4%. Si tratta di un risultato nettamente superiore (oltre 3 punti) rispetto al 14,1% registrato nel giugno del 2019, prima che la pandemia e la crisi energetica intervenissero a cambiare gli equilibri del settore. Già lo scorso anno il settore premium negli USA registrò vendite record. Nel 2021, infatti, il settore è arrivato a 2,48 milioni di unità vendute con un incremento del +13,2% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata sensibilmente superiore rispetto ai dati del mercato “di massa” che ha chiuso il 2021 con un incremento del +1,7%. Il grafico allegato qui di sotto mostra chiaramente la crescita del settore “luxury” negli USA. Il market share dei brand premium è in costante crescita nel corso degli ultimi cinque anni, con un’accelerazione evidente a seguito della pandemia.

C’E’ CRISI OLTRE LE AUTO DI LUSSO: I DATI DEL MERCATO USA NEL 2022 SONO NEGATIVI

Il mercato auto degli USA, nonostante gli ottimi dati delle auto di lusso e dell’intero settore premium, non se la passa benissimo. Gli incentivi auto per le elettriche hanno avuto un impatto limitato nel sostenere la crescita del settore. Le vendite sono in netto calo rispetto al 2021. Dopo i primi 8 mesi del 2022 (gennaio – agosto), il mercato auto USA registra dati negativi. In particolare, il settore si ferma a 9,16 milioni di unità vendute con oltre 1,5 milioni di unità in meno rispetto al 2021. Il calo percentuale è del –14,8% su base annua. Da segnalare la forte contrazione del mercato delle autovetture (-22,2% nel periodo considerato). In calo c’è anche il segmento Light Trucks che comprende pick-up e SUV (-12,6%). Nel 2019, dopo i primi 8 mesi dell’anno, le vendite complessive furono pari a 11,5 milioni di unità, in linea con il 2018. Rispetto all’ultimo dato pre pandemia, quindi, il mercato auto USA ha perso oltre 2 milioni di unità vendute. La crisi colpisce quasi integralmente il segmento delle auto di massa. Per il settore premium e, in particolare, per le auto di lusso, invece, la crisi non c’è.