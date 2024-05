Nissan X-Trail N-Trek: focus sulla versione da fuoristrada (leggero)

Nella natura di Nissan X-Trail non si nasconde esclusivamente un’anima cittadina, ma dentro al suo cuore di metallo risiede anche un temperamento avventuroso e dinamico. Una tempra utile per concedersi qualche strappo alla regola e tuffarsi verso intriganti sentieri senza asfalto. Dunque, la versione da fuoristrada leggero ha un nome ben specifico: Nissan X-Trail N-Trek, un nuovo allestimento per chi adora la vita outdoor, anche con la famiglia al seguito.

NISSAN X-TRAIL N-TREK, ASPETTO DA AVVENTURA

Nella Nissan X-Trail N-Trek molti elementi rimandano al mondo dell’avventura in offroad, a cominciare dal nome. Ovviamente, anche il design non è esente dal comunicare una forte attitudine a sporcarsi con fango e polvere. Il frontale si caratterizza per la nuova finitura di colore scuro che circonda la griglia V-Motion, che è di colore cromato sugli altri allestimenti disponibili su X-Trail, mentre il lato inferiore protettivo dei paraurti, sia anteriori che posteriori, possiede una finitura in colore canna di fucile. Le calotte degli specchietti retrovisori sono invece sempre di colore nero. I fendinebbia a LED, di nuovo taglio, sono stati integrati nella sezione inferiore del paraurti anteriore. Fondamentali per illuminare il percorso, anche in condizioni atmosferiche non eccellenti. Infine, a dimostrazione del fatto che il SUV di Nissan è in grado di destreggiarsi con versatilità e compiacenza nelle avventure più disparate, i clienti possono aggiungere un pacchetto opzionale che comprende tappetini in gomma e un rivestimento reversibile, con un lato lavabile, del bagagliaio.

Questi i colori per la carrozzeria:

Diamond Black;

Dark Metal Grey;

Pearl White ;

; Champagne Grey;

Ceramic Grey.

Inoltre, Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey sono disponibili in configurazioni bicolore con il tetto nero a contrasto.

LA TRAZIONE INTEGRALE E4ORCE PER NISSAN X-TRAIL N-TREK

Nissan X-Trail N-Treck punta forte anche sulla trazione integrale e-4ORCE, un brevetto presentato da Nissan e figlio di un’esperienza più che decennale nelle tecnologie 4WD. Costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sistema molto preciso che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che offrono prestazioni brillanti, sicurezza e il miglior controllo possibile su ogni tipologia di tracciato e condizione. Le caratteristiche primarie del sistema e-4ORCE sono la precisione e la velocità con cui questo meccanismo gestisce la potenza motrice. Quando i sensori avvertono un cambio di aderenza su una o più ruote, come succede in presenza di fattori quali acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, tutto in modo automatico e senza la necessità di intervento da parte di chi siede al posto di guida.

NISSAN X-TRAIL N-TREK CON TECNOLOGIA E-POWER

Non è un’esclusiva unica di Nissan X-Trail N-Trek, ma il SUV giapponese è equipaggiato con il propulsore e-POWER, contraddistinto da un motore elettrico addetto a muovere le ruote dell’automobile da una sofisticata ed efficiente unità termica con rapporto di compressione variabile che sviluppa energia elettrica. Il piacere di guida percepibile è quello tipico dei veicoli EV, con uno scatto brillante e una marcia lineare. La differenza risiede nel fatto che, in questo caso, non è necessario effettuare una ricarica di corrente, bensì per fare il pieno di energia è sufficiente immettere benzina nel serbatoio, come in un’endotermica convenzionale. Dunque, grazie a questa tecnologia si evitano le lunghe pause di rifornimento.

Di questo veicolo ha parlato anche Arnaud Charpentier, Region Vice President Marketing & Mobility AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe & Oceania), il quale ha dichiarato: “Abbiamo iniziato lo sviluppo di X-Trail N-Trek con il semplice motto: Let’s Get Dirty, che incarna lo spirito di chi ama l’avventura, la vita all’aria aperta e vuole usare il proprio veicolo per godersi il tempo libero in compagnia. X-Trail N-Trek ha un look accattivante grazie a esclusivi dettagli di design, nuovi interni resistenti all’acqua e opzioni di vernice esterna bicolore. Tutti questi elementi uniti al propulsore elettrificato Nissan e-POWER e alla tecnologia e-4ORCE 4WD garantiranno ai nostri clienti avventure elettrizzanti.”