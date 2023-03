Nissan: produzione motori EV costerà 30% in meno entro il 2026

Semplificazione e integrazione sono due principi che la maggior parte dei produttori auto stanno adottando sempre più largamente nello sviluppo dei motori per auto elettrificate. Lo abbiamo visto con le prime auto ibride con motore elettrico integrato nel cambio (soluzione ZF) e lo vedremo con i moduli elettrici 3 in 1, una configurazione che sarà comune alle auto elettriche. L’annuncio più recente di Nissan apre una porta sulla riduzione dei costi di produzione con X-in-1, il nuovo approccio di sviluppo per rendere i motori elettrici ed e-Power più competitivi.

COSTO PRODUZIONE MOTORI ELETTRICI -30% CON NISSAN X-IN-1

Nissan ha promesso che con l’approccio X-in-1, entro il 2026 i costi di sviluppo e produzione si ridurranno del 30% rispetto al 2019. Anche il costo dei modelli Nissan e-POWER sarà pari al costo dei modelli con motore termico tradizionale. Inoltre, l’adozione di batterie allo stato solido a partire dal 2028 porterà a costi inferiori del 50% e tempi di ricarica di un terzo. Bisogna dire anche che la competitività dei Costruttori dipenderà molto anche dagli accordi con i loro fornitori: vedi l’esempio di CATL in Cina che vuole diventare fornitore unico a prezzi assurdi.

NISSAN X-IN-1: COS’E’ E QUALI VANTAGGI

Nissan ha realizzato un prototipo di propulsore 100% elettrico denominato 3-in-1, perché costituito da 3 componenti (motore, inverter e riduttore), e un prototipo di e-POWER denominato 5-in-1 costituito da 5 componenti: (motore, inverter, riduttore, generatore e moltiplicatore). Secondo il costruttore i principali vantaggi dell’approccio X-in-1, che sono:

maggiore efficienza produttiva derivante dalla condivisione e dalla modularità dei singoli elementi costruttivi e della tecnologia di controllo;

dalla costruttivi e della tecnologia di controllo; possibilità di utilizzare la stessa linea di produzione per motori 100% elettrici e e-POWER;

per motori 100% elettrici e e-POWER; motori più leggeri e meno ingombranti, che si traduce in minori consumi, minore rumorosità e minori vibrazioni;

e meno ingombranti, che si traduce in minori consumi, minore rumorosità e minori vibrazioni; motori di nuova concezione con riduzione dell’uso di terre rare all’1% del peso.

NISSAN X-IN-1 PER 27 NUOVI MODELLI ENTRO IL 2030

Questo nuovo progetto fa parte della visione a lungo termine Nissan Ambition 2030 che prevede l’introduzione di 27 nuovi modelli elettrificati, di cui 19 nuovi veicoli 100% elettrici, entro il 2030. “Grazie all’esperienza e al know-how acquisiti in oltre un decennio nello sviluppo e nella produzione di tecnologie di elettrificazione, continueremo ad offrire ai nostri clienti prodotti innovativi e di qualità, favorendo la diffusione della mobilità elettrica e dei modelli e-POWER”, ha dichiarato Toshihiro Hirai, Senior Vice President, responsabile dello sviluppo ingegneristico dei propulsori elettrici e degli EV.