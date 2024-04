Nissan Ambition 2030: ecco il piano per la mobilità del futuro

Nel novembre del 2021, Nissan ha presentato “Ambition 2030”, un progetto a lungo termine pensato per proiettare l’azienda giapponese verso il potenziamento della mobilità. Le sfide sono tante, a partire dalle problematiche ambientali, passando per le criticità della società e la soddisfazione dei clienti. Con questa visione, Nissan cerca di diventare un’azienda sostenibile, per un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. Prima, però, serve raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e fornire al grande pubblico veicoli elettrici accessibili a tutti, ovunque. Nel frattempo, Nissan ha lanciato anche “The Arc”, un altro piano aziendale che diventa un ponte di congiunzione per arrivare agli scopi previsti dal noto “Ambition 2030”.

NISSAN AMBITION 2030: IL PIANO STRATEGICO “THE ARC”

“The Arc” è incentrato su un’offensiva di prodotto ad ampio raggio, nella quale si punta forte sull’elettrificazione, su nuovi approcci alla progettazione e alla produzione, sull’adozione di tecnologie innovative e sull’utilizzo di partnership strategiche per aumentare le vendite globali di unità e migliorare la redditività. Il nuovo piano è suddiviso in imperativi a medio termine per gli anni fiscali che vanno dal 2024 al 2026 e in azioni a medio-lungo termine da realizzare fino al 2030, quando scatterà Nissan “Ambition 2030”.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Nissan, Makoto Uchida, ha dichiarato: “Il piano Arc mostra il nostro percorso verso il futuro. Illustra la nostra continua progressione e la nostra capacità di navigare in condizioni di mercato mutevoli. Questo piano ci consentirà di andare oltre e più velocemente nella creazione di valore e competitività”. Di fronte all’estrema volatilità del mercato, Nissan sta intraprendendo azioni decisive guidate dal nuovo piano per garantire una crescita e una redditività sostenibili”.

I RICAVI PREVISTI CON NISSAN AMBITION 2030

Nissan attraverso il piano “The Arc” intraprenderà azioni per garantire la crescita dei volumi attraverso una strategia regionale su misura e si preparerà a una transizione accelerata verso i veicoli elettrici, sostenuta da una gamma di prodotti elettrificati/ICE molto equilibrata, dalla crescita dei volumi nei principali mercati e dalla disciplina finanziaria. Queste iniziative sono fondamentali, tanto che Nissan mira a incrementare le vendite annuali di 1 milione di unità e ad aumentare il margine di profitto operativo a più del 6%, entrambi entro la fine dell’anno fiscale 2026.

Questo servirà a sviluppare una seconda parte del piano, volta a consentire la transizione verso i veicoli elettrici e a realizzare una crescita redditizia a lungo termine, sostenuta da partnership intelligenti, da una maggiore competitività dei veicoli elettrici, da innovazioni differenziate e da nuovi flussi di reddito. Entro l’anno fiscale 2030, Nissan prevede un potenziale di ricavi di 2,5 trilioni di yen da nuove opportunità commerciali.

LA GAMMA AUTO CON NISSAN AMBITION 2030

Nissan Ambition 2030 sarà possibile con il raggiungimento degli obiettivi fissati con “The Arc”. Il costruttore nipponico, dunque, prevede di lanciare 30 nuovi modelli nei prossimi tre anni, dei quali 16 sono elettrificati e 14 con tecnologia ICE. Nissan spera di proporre un totale di 34 modelli elettrificati tra l’anno fiscale 2024 e il 2030 per coprire tutti i segmenti, con un mix di modelli di veicoli elettrificati che dovrebbe rappresentare il 40% a livello globale entro l’anno fiscale 2026 e salire al 60% entro la fine del decennio.

THE ARC E LE TECNOLOGIE NEL PIANO NISSAN AMBITION 2030

Il piano Nissan “The Arc”, propedeutico all’avvio del futuro Nissan Ambition 2030, offre un ventaglio di soluzioni tecniche, e tecnologiche, utili per accelerare l’evoluzione dell’intelligenza del veicolo, come il sistema di assistenza alla guida ProPILOT di prossima generazione, che realizza la guida autonoma porta a porta, dall’autostrada all’off-highway, ai locali privati e ai parcheggi.

Nissan offrirà batterie NCM agli ioni di litio, LFP e allo stato solido migliorate. Inoltre, il costruttore giapponese migliorerà in modo significativo proprio le batterie NCM agli ioni di litio, riducendo del 50% i tempi di ricarica rapida e aumentando del 50% la densità energetica rispetto a quanto visto attualmente con la Nissan Ariya. Verranno lanciate batterie LFP, sviluppate e prodotte in Giappone, che ridurranno il costo del 30%. Infine, nel 2028 saranno lanciati nuovi veicoli elettrici con batterie NCM agli ioni di litio, LFP e allo stato solido.