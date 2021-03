Nissan Ariya: prezzo, caratteristiche e dotazioni del SUV elettrico

La Nissan Ariya arriva virtualmente in Italia: ecco tutte le novità su interni, consegne, batterie e dotazioni

La Nissan Ariyia ha sciolto definitivamente le riserve ai tanti che si chiedevano “quando esce in Italia”? Oltre alle primissime anticipazioni sulle caratteristiche e prezzo della Ariya, oggi sappiamo molti altri dettagli sul cross-over coupè elettrico Nissan. Ecco tutte le novità del nuovo SUV Nissan elettrico che si prepara ad essere il modello di punta della Casa giapponese.

AUTONOMIA BATTERIA NISSAN ARIYA

Ci sono molti motivi per cui la Nuova Nissan Ariya 2021 cambierà il paradigma delle auto elettriche Nissan. Rispetto alla Nissan Leaf per il mercato di massa (a batterie), la Nissan Ariya si posiziona esattamente all’estremo opposto. La piattaforma EV del crossover coupé ospiterà motori di diverse potenze e batterie (63 o 87 kWh) per presentarsi sul mercato europeo con 4 allestimenti differenziati. Al top delle performance (circa 395 cv), l’autonomia dell’Ariya ufficiale è indicata in 500 km per la versione 87 kWh e 360 km per la versione 63 kWh. Le dimensioni sono imponenti se confrontate alla piccola Leaf: 4,6 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza, 1,66 m di altezza e un passo da 2,6 metri. L’abitabilità e la trazione integrale non sono più un problema con i SUV elettrici, visto che l’albero motore non serve. Sulla Nissan Ariya, la trazione integrale è affidata alla tecnologia e-4ORCE dei due motori elettrici.

NISSAN ARIYA: INTERNI E DOTAZIONI

Gli interni della Nissan Ariya sono una celebrazione alla tecnologia per la sicurezza di guida. Il ProPilot Assist (guida assistita) è progettato per mantenere l’auto al centro della corsia, gestire la guida nel traffico autostradale e negli stop-and-go. Sono scontate le funzioni di Active Cruise Control e di Assistenza al parcheggio. I tasti fisici nella plancia non esistono: si illuminano solo quanto l’auto è attiva e per ridurre il rischio di distrazioni, la plancia restituisce un feedback tattile al conducente con una vibrazione quando tocca un pulsante touch. Di serie poi ci sarà anche Amazon Alexa Auto con i controlli vocali per gestire le funzioni principali dell’auto, ma anche di casa, se sono presenti dispositivi compatibili con Amazon Alexa.

PREZZO NISSAN ARIYA: QUANTO COSTERA’

Se le anticipazioni sulla Nuova Nissan Ariya non si sono fatte attendere ed è già possibile mettersi in lista per il SUV elettrico sul sito Nissan, le prime consegne Nissan avverranno tra fine 2021 e inizio 2022. Non si conoscono gli allestimenti visto che anche il listino sarà ufficializzato successivamente. Sulla base delle informazioni attuali, il prezzo della Nissan Ariya dovrebbe essere a partire da circa 50 mila euro in su a seconda delle dotazioni e della batteria.