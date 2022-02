Batterie al litio: mappa aggiornata delle produzioni pianificate in EU

Costruttori auto e aziende che hanno avviato progetti per produrre batterie auto elettriche in Europa: la mappa per capacità, Paesi e anno

La crisi dei chip ha sfalciato i target che si erano prefissati i Costruttori, solo Tesla è riuscita nel record di consegne di quasi 1 milione di auto nel 2021. Con il taglio della produzione e i ritardi nelle consegne, si prevede un forte impatto anche sui prezzi futuri delle auto usate. L’incubo dei semiconduttori non dovrebbe ripetersi con le batterie al litio, per cui i Costruttori vogliono slegarsi dall’Asia. Infatti sono molti i progetti di produzione delle batterie in Europa già pianificati nei prossimi anni. Ecco la mappa aggiornata con le partnership tra produttori di batterie e Case auto.

I COSTRUTTORI AUTO IMPEGNATI NELLA PRODUZIONE DI BATTERIE IN EUROPA

La mappa dei progetti per la produzione di batterie in Europa è stata realizzata da Battery-News e stima al momento in cui scriviamo una capacità di circa 1200 GWh l’anno. È interessante poiché oltre a raggruppare gli ultimi aggiornamenti sulle partnership delle Case auto, dà anche un’idea della capacità produttiva dei vari siti e dei singoli Paesi. Tutte le informazioni che vedrete di seguito sono un’elaborazione degli annunci ufficiali dei Costruttori auto, impegnati nella realizzazione di una rete europea di approvvigionamento. I piani al 2029 vedono direttamente coinvolti:

– Porsche, in Germania;

– Seat, in Spagna;

– Tesla, in Germania;

– Volkswagen, in Germania e Repubblica Ceca;

– Volvo, in Svezia;

Prossimamente dovrebbe essere ufficializzato anche l’accordo siglato da Stellantis per la produzione di batterie a Termoli, in Italia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN GERMANIA

Rappresenta l’epicentro produttivo europeo per le batterie con una capacità di 415 GWh l’anno, di cui circa la metà è attribuita alla GigaFactory Tesla (data avvio incerta). Ecco i progetti attualmente pianificati e le aziende coinvolte:

– ACC dal 2022;

– BLACKSTONE RESOURCES dal 2024;

– CALB data da definire;

– CATL dal 2025;

– CIC dal 2024;

– FARASIS da definire;

– LACLANCHE’ dal 2020;

– NORTHVOLT dal 2024;

– SVOLT dal 2023;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN POLONIA

Attualmente l’unico progetto già partito dal 2022 riguarda la produzione di batterie fino a 65 GWh a Wroclaw e vede impegnati:

– LG CHEM dal 2022;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN SLOVACCHIA

Dal 2020 è attivo il sito di produzione di batterie per auto elettriche con una capacità fino a 10 GWh a Bratislava, che riguarda:

– INOBAI dal 2020;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN UNGHERIA

La produzione di batterie per auto elettriche in Ungheria è avviata dal 2021, nello stabilimento Samsung di God con una capacità di 40 GWh l’anno:

– SAMSUNG dal 2021;

– SK INNOVATION dal 2028;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN ITALIA

– ITALVOLT dal 2024;

– FAAM, dal 2024;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN SPAGNA

– PHI4TECH dal 2027;

– BASQUEVOLT dal 2026;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN FRANCIA

– ACC dal 2022;

– ENVISION AESC dal 2024;

– VERKOR dal 2030;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN GRAN BRETAGNA

– ENVISION AESC dal 2030;

– BRITISHVOLT dal 2023;

– AMTE dal 2023;

– WEST MIDLANDS dal 2025;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN NORVEGIA

– FREYR dal 2023;

– BEYONDER dal 2024;

– MORMOR dal 2024;

PRODUZIONE BATTERIE AUTO ELETTRICHE IN SVEZIA

– NORTHVOLT dal 2025;