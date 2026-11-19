SUV compatto prodotto dal gruppo SAIC Motor sotto il marchio storico britannico (ma ormai cinese a tutti gli effetti) Morris Garages, MG ZS ha scalato prepotentemente le preferenze degli automobilisti italiani se è vero che nei primi dieci mesi del 2026 ha raggiunto la top 10 nella classifica delle auto più vendute nel nostro Paese, con oltre 25 mila immatricolazioni. Merito del prezzo contenuto per una vettura del segmento B e della buona scelta di motorizzazioni tra benzina e Full Hybrid. Ma scopriamo quanto cosa la MG ZS con l’offerta di novembre 2026.

LISTINO PREZZI 2026 MG ZS

Attualmente sono disponibili quattro allestimenti della MG ZS, due a benzina e due ibridi, con prezzi di listino che partono da poco sopra i 20 mila euro. Per la versione top level ZS 1.5 Hybrid+ Luxury si sale tuttavia a quasi 30 mila euro.

ZS 1.5 Standard : 20.490 € (in offerta a 16.490 €)

: 20.490 € (in offerta a 16.490 €) ZS 1.5 Comfort : 22.490 €

: 22.490 € ZS 1.5 Hybrid+ Comfort : 25.490 € (in offerta a 20.490 €)

: 25.490 € (in offerta a 20.490 €) ZS 1.5 Hybrid+ Luxury: 29.490 €.

L’allestimento più economico ZS 1.5 Standard con motore a benzina, ha 5 porte, 5 posti e una lunghezza di 443 cm. Il propulsore a quattro cilindri da 115 CV e 1.5 cc consuma 6,5 litri di carburante ogni 100 km (non poco) ed emette 145 g/km di CO2. Decisamente migliori le performance della versione full hybrid, con 197 CV e consumi ed emissioni più contenuti.

I prezzi elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTA SULLA MG ZS A BENZINA: 4.000 € DI SCONTO, ANTICIPO ZERO E TASSO ZERO

A novembre 2026 l’entry-level MG ZS 1.5 Standard viene proposta con sconto di 4.000 euro e finanziamento agevolato che prevede anticipo zero e tasso zero. È obbligatoria però la rottamazione di una vecchia vettura. Ecco i dettagli dell’offerta:

Prezzo di listino: 20.490 €

Sconto MG: 4.000 € (solo in caso di rottamazione)

Prezzo promo: 16.490 €

Anticipo: 0 €

Rate mensili: 35 da 196 € ciascuna

TAN fisso 0,00% – TAEG fisso 1,72%

Rata finale: 10.655 €, altrimenti l’auto si può restituire o sostituire.

Offerta valida fino al 30 novembre 2026 presso i concessionari aderenti.

OFFERTA SULLA MG ZS HYBRID+: 5.000 € DI SCONTO E FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Anche la MG ZS 1.5 Hybrid+ Comfort beneficia a novembre 2026 di un’offerta molto interessante che permette di pagarla poco più di 20 mila euro, con uno sconto di ben 5.000 euro sul prezzo di listino e rate leggere. Ecco i dettagli:

Prezzo di listino: 25.490 €

Sconto MG: 5.000 € (solo con finanziamento)

Prezzo promo: 20.490 €

Anticipo: 5.694 €

Rate mensili: 35 da 127 € ciascuna

TAN fisso 7,97% – TAEG fisso 10,09%

Rata finale: 15.294 €, altrimenti l’auto si può restituire o sostituire.

Offerta valida fino al 30 novembre 2026 presso i concessionari aderenti.

MG ZS: IL CONFRONTO CON LA CONCORRENZA

La MG ZS deve confrontarsi nel segmento dei SUV compatti con modelli molto competitivi come Dacia Duster, Renault Captur, Toyota Yaris Cross e Hyundai Kona. Come anticipavamo, il suo principale punto di forza è il rapporto tra prezzo, dimensioni e dotazioni, offrendo un abitacolo spazioso, un bagagliaio da 443 litri e una ricca tecnologia di bordo. La versione benzina da 116 CV rappresenta una soluzione accessibile per chi cerca un SUV pratico e senza particolari esigenze prestazionali, mentre la Hybrid+ da 197 CV offre prestazioni brillanti, cambio automatico e consumi interessanti, soprattutto in città. Rispetto a Yaris Cross e Kona, la MG ZS può vantare dimensioni più generose e un prezzo d’acquisto generalmente più competitivo, mentre rispetto alla Duster propone un’impostazione più orientata al comfort e alla tecnologia. Scegliere la MG ZS significa quindi ottenere molto in termini di spazio, potenza e contenuti a un investimento relativamente contenuto.

Di contro, la versione benzina offre prestazioni piuttosto tranquille e consumi meno vantaggiosi rispetto a una full hybrid, mentre quest’ultima, pur essendo efficiente, può risultare meno parsimoniosa nei percorsi autostradali rispetto alla guida urbana. Restano inoltre alcuni dubbi sul valore residuo nel tempo e sulla solidità della rete di assistenza rispetto a marchi più consolidati.