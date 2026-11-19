È legge dopo l’OK del Parlamento al decreto: un altro anno di tempo per gli automobilisti della Val Padana che possiedono un diesel Euro 5. Il divieto di circolazione nelle 4 Regioni – Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna – è stato posticipato dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027. La misura interessa i Comuni con più di 30.000 abitanti. L’obiettivo è concedere più tempo ai cittadini e alle attività economiche per adeguarsi alle nuove regole ambientali, evitando di imporre nell’immediato la sostituzione di migliaia di veicoli ancora utilizzati quotidianamente. Per molti automobilisti, infatti, cambiare macchina rappresenta una spesa importante, soprattutto quando il mezzo posseduto è ancora efficiente. Le amministrazioni regionali e comunali possono continuare ad applicare provvedimenti specifici per contrastare l’inquinamento atmosferico, qualora necessario.

È LA SECONDA PROROGA PER I DIESEL EURO 5: IMPROBABILE LA TERZA

Il rinvio al 2027 non risolve il problema delle emissioni inquinanti nella Pianura Padana. Quest’area presenta caratteristiche geografiche e climatiche che favoriscono il ristagno degli inquinanti, soprattutto nei periodi caratterizzati da scarsa ventilazione.

L’Italia deve inoltre rispettare gli obblighi europei sulla qualità dell’aria ed è già stata coinvolta in procedimenti per il superamento dei limiti di alcune sostanze nocive. Per questo motivo, un ulteriore rinvio al 2028 è difficile: esiste la spada di Damocle della mega multa da parte di Bruxelles a Roma.

Le Regioni interessate dovranno individuare soluzioni capaci di ridurre l’inquinamento, intervenendo anche su altri settori, senza necessariamente concentrare tutte le misure sulle macchine private.

QUALI POSSIBILI MISURE

Per raggiungere concretamente gli obiettivi di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea senza gravare esclusivamente sul trasporto privato, le amministrazioni di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna dovranno adottare un approccio multisettoriale, agendo sulle altre principali fonti di particolato fine e ossidi di azoto.

Un fronte prioritario riguarda il riscaldamento domestico, in particolare la sostituzione degli impianti obsoleti alimentati a biomassa legnosa (stufe e camini tradizionali) e a gasolio, che nei mesi invernali rappresentano una delle cause primarie dello smog urbano.

NON SOLO AUTO NEL MIRINO

Parallelamente, sarà indispensabile intervenire sul comparto agricolo e zootecnico, responsabile di elevate emissioni di ammoniaca, incentivando tecniche di spandimento dei reflui a basso impatto e la copertura delle vasche di stoccaggio.

Infine, il piano di rientro dovrà passare attraverso il potenziamento strutturale del trasporto pubblico locale e della logistica urbana, favorendo l’intermodalità ferroviaria per il trasporto merci e ampliando gli incentivi per il rinnovo delle flotte commerciali leggere.

Solo combinando politiche di efficientamento energetico degli edifici, innovazione agricola e alternative reali all’auto privata sarà possibile evitare pesanti sanzioni comunitarie alla scadenza del 2027.

SENZA DIMENTICARE LE MULTE AGLI AUTOMOBILISTI

Chi vìola i divieti ancora attivi incorre nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, con una multa base di 168 euro. In caso di recidiva nell’arco del biennio, oltre alla nuova sanzione pecuniaria – per la quale non è ammesso lo sconto del 30% – scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.