La terza generazione del SUV Dacia Duster rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un’auto essenziale ma spaziosa a prezzi competitivi, potendo peraltro scegliere tra diverse motorizzazioni. E sotto quest’aspetto, tra mild-hybrid, full-hybrid, bifuel benzina/Gpl e l’inedito ibrido/Gpl, chi acquista il nuovo Duster ha solo l’imbarazzo della scelta. Continua a leggere per scoprire quanto costa Dacia Duster con l’offerta di novembre 2026.

NUOVO DACIA DUSTER

Prima di entrare nel dettaglio dei prezzi del Dacia Duster, andiamo a riepilogare alcune caratteristiche del SUV. Il nuovo modello poggia sulla piattaforma CMF-B del gruppo Renault e, rispetto alla generazione precedente, propone un look rinnovato con un frontale ispirato alla nuova Dacia Sandero. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, il Dacia Duster presenta queste misure:

lunghezza di 4,34 metri;

larghezza di 1,81 metri;

altezza di 1,62 metri;

passo di 2,66 metri;

capacità bagagliaio di 517 litri.

La gamma delle motorizzazioni permette di scegliere tra bifuel benzina/Gpl, benzina con sistema mild hybrid oppure full Hybrid e il particolarissimo propulsore “Tribrid” con doppia alimentazione benzina e Gpl e motore elettrico, con trazione integrale. I motori disponibili sono pertanto:

Eco-G 120 con motore termico benzina + Gpl 1.2 turbo, tre cilindri. Trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce;

con motore termico benzina + Gpl 1.2 turbo, tre cilindri. Trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce; Tce 140 con motore benzina 1.2 turbo, tre cilindri, assistito da un piccolo motore elettrico a 48 V. Cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore;

con motore benzina 1.2 turbo, tre cilindri, assistito da un piccolo motore elettrico a 48 V. Cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore; Hybrid 155 con motore benzina 1.8 a quattro cilindri da 109 CV, due motori elettrici (uno principale da circa 50 CV e uno che funge da starter/generatore) e batteria da 1,4 kWh. Cambio automatico e trazione anteriore;

con motore benzina 1.8 a quattro cilindri da 109 CV, due motori elettrici (uno principale da circa 50 CV e uno che funge da starter/generatore) e batteria da 1,4 kWh. Cambio automatico e trazione anteriore; Tribrid 4×4 con motore 1.2 turbo mild hybrid 48 V da 140 CV, alimentazione benzina/Gpl e motore elettrico sull’asse posteriore da circa 31 CV. Cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e cambio a due marce dedicato al motore elettrico posteriore.

Dacia Duster è disponibile in quattro diversi allestimenti (Essential, Expression, Journey ed Extreme) e ben sette colorazioni.

LISTINO PREZZI DACIA DUSTER 2026

In base al listino prezzi ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo, per avere il nuovo Dacia Duster occorre pagare le seguenti cifre a seconda dell’allestimento della vettura:

Duster Eco-G 120 CV Essential: 19.900 €

Duster Eco-G 120 CV Expression: 21.850 €

Duster Tce 140 CV MHEV Expression: 23.150 € (esaurimento scorte)

Duster Eco-G 120 CV Extreme: 23.400 €

Duster Eco-G 120 CV Journey: 23.400 €

Duster Eco-G 120 CV auto Expression: 23.450 € (esaurimento scorte)

Duster Tce 140 CV MHEV Journey: 24.700 € (esaurimento scorte)

Duster Tce 140 CV MHEV Extreme: 24.700 € (esaurimento scorte)

Duster Eco-G 120 CV auto Extreme: 25.000 €

Duster Eco-G 120 CV auto Journey: 25.000 €

Duster Hybrid 155 CV Expression: 26.650 €

Duster Hybrid 155 CV Journey: 28.200 €

Duster Hybrid 155 CV Extreme: 28.200 €

Duster Tribrid 150 CV auto 4×4 Expression: 28.500 €

Duster Hybrid 150 CV 4×4 Journey: 30.050 €

Duster Tribrid 150 CV 4×4 Extreme: 30.050 €

Duster Tribrid 150 CV auto 4×4 Journey: 30.050 € (esaurimento scorte).

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

QUANTO COSTA DACIA DUSTER CON L’OFFERTA DI NOVEMBRE 2026?

Fino al 15 dicembre 2026 la Duster Hybrid 155 CV Expression (full-hybrid), che da listino costa 26.650 euro, si può avere a condizioni agevolate approfittando del finanziamento con valore futuro garantito. Inoltre, solo sulle vetture in pronta consegna, si applica un extra bonus di 1.000 euro. Ecco i dettagli dell’offerta:

Anticipo: 7.230 euro

Rate mensili: 36 da 139 euro

TAN 3,49% – TAEG 4,63%

Rata finale: 16.789,50 euro, altrimenti l’auto si può restituire o sostituire.

Chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo si applica un’eccedenza chilometrica di 0,10 euro/km. Maggiori dettagli qui.

Un’offerta simile (però solo fino al 30/11/2026) è disponibile anche sul modello entry-level Duster Eco-G 120 CV Essential (Gpl) che costa 19.900 euro. In questo caso si paga un anticipo di 5.800 euro, 36 rate mensili da 135 euro (TAG 6,99% – TAEG 8,79%) e una rata finale di 12.537 euro, altrimenti si è liberi di restituirla. Maggiori dettagli qui.

PERCHÉ SCEGLIERE DACIA DUSTER E PERCHÉ NO

La Dacia Duster si distingue nel segmento dei SUV compatti per il rapporto qualità-prezzo, la robustezza e la versatilità, confrontandosi con concorrenti come Renault Captur, Toyota Yaris Cross, Hyundai Kona, Kia Stonic e Suzuki Vitara. Rispetto a queste alternative, offre un design più grintoso, una buona abitabilità, una discreta capacità di carico e motorizzazioni particolarmente interessanti e soprattutto varie. Scegliere la Duster significa quindi ottenere un’auto concreta, versatile e generalmente accessibile, senza dover spendere cifre elevate per un SUV di dimensioni simili.

Non mancano tuttavia alcuni compromessi: rispetto a modelli come Yaris Cross o Kona, la Duster risulta meno raffinata nella qualità degli interni, nell’insonorizzazione e in alcuni aspetti tecnologici, mentre la concorrenza può offrire sistemi di assistenza alla guida e finiture più evoluti. Anche il comfort nei lunghi viaggi e la silenziosità in autostrada non rappresentano i suoi punti migliori.