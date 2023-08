Mercedes Classe A: con il restyling 2023 più tecnologia e comfort

Con il restyling del 2023, la tecnologia e il comfort di Mercedes Classe A hanno raggiunto standard qualitativi talmente alti che definirla semplicemente l’entry-level della gamma Mercedes-Benz è assai riduttivo. Il perché possiamo capirlo scoprendo tutte le caratteristiche e novità della storica compatta tedesca.

MERCEDES CLASSE A 2023: DESIGN E COMFORT

Disponibile sia in versione hatchback che berlina, nuova Mercedes Classe A 2023 si distingue esternamente per l’inedita grembialatura e il raffinato motivo a stella sulla griglia del radiatore. I nuovi fari LED ridisegnati conferiscono un look più vigoroso al muso della vettura, mentre il cofano ribassato e affusolato regala un tocco più sportivo. I più attenti noteranno anche la linea del tetto inclinata verso la parte posteriore e gli specchietti montati direttamente sulle porte, così come la coda caratterizzata da luci posteriori, montanti fortemente incassati e una linea di coda decisamente ampia. Per quanto riguarda invece gli interni, Mercedes Classe A coniuga sportività e comfort, in un abitacolo con dimensioni compatte ma che offrono allo stesso tempo una piena e unica sensazione di spazio e mobilità. Il design studiato nei minimi dettagli regala un look sportivo e moderno ma allo stesso tempo fine ed elegante. Il nuovo volante sportivo multifunzione in pelle consente la gestione dell’innovativo sistema multimediale di serie MBUX di ultima generazione grazie ai suoi comandi touch. Scegliendo la versione Premium Plus, inoltre, il guidatore non dovrà distogliere gli occhi dalla strada nemmeno per un secondo grazie al comodo display Head-Up che fornisce numerose informazioni e consigli in tempo reale, aumentando la sicurezza generale dell’auto.

NUOVA MERCEDES CLASSE A: MOTORI, PRESTAZIONI E PREZZI

Il restyling 2023 ha portato in dote il cambio automatico a doppia frizione a 7 e 8 rapporti su tutte le versioni di Mercedes Classe A. Nuovi anche i motori, nell’ottica di una visione sempre più green della casa di Stoccarda: tutte le motorizzazioni benzina ora mild hybrid, sono equipaggiate di generatore di avviamento elettrico integrato con sistema di bordo a 48 V, che supporta con un boost di potenza di 10 kW, aumentandone notevolmente l’efficienza. Aggiornata anche la versione ibrida plug-in, ora dotata di un motore elettrico da 80 kW (109 CV) e capace di un’autonomia puramente elettrica fino a 81 km. Ovviamente tutto ciò ha procurato un miglioramento dei consumi: ora a seconda delle versioni si va da 4,9 a 6,9 litri ogni 100 km. Più “assetate” invece le versioni AMG, con consumi che vanno da 8,3 a 9 litri ogni 100 km. Eh sì, perché il restyling ha riguardato anche i modelli della divisione sportiva: ad esempio la nuova Classe A 35 AMG ha introdotto per la prima volta un motore mild hybrid con 10 kW di potenza, che insieme ai suoi 306 CV e 400 Nm di coppia, consente lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. Ma qual è il prezzo della compatta tedesca più amata? Dipende dal tipo di Mercedes Classe A: prezzo entry-level di poco superiore ai 35 mila euro per la versione ibrida-benzina Classe A 180 Automatic, le versioni diesel partono da 36.500 euro, mentre per le più costose AMG si supera quota 54 mila euro.

MERCEDES CLASSE A USATA O NUOVA: DOVE ACQUISTARLA

Per chi fosse interessato ad acquistare Mercedes Classe A 2023, il nostro consiglio è di rivolgersi a Trivellato, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes, Top Dealers Italia Mercedes e unico AMG Performance Center in Veneto, con più di 100 anni di esperienza nel settore. Oltre alla Mercedes Classe A usata o nuova, Trivellato offre una vasta gamma di auto in pronta consegna a prezzi competitivi, come per esempio Mercedes Classe B, alternativa per chi vuole rimanere su un’auto compatta ma necessita di maggiore spazio. Inoltre, sul sito di Trivellato tutte le auto in vetrina vengono caricate in tempo reale, e per ogni Mercedes usata è possibile vedere i segni d’usura e del vissuto, così da garantire al cliente il massimo della trasparenza.