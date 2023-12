Mercato Europa +6% a novembre, ma l’Italia fa meglio

Il bilancio delle immatricolazioni di auto nuove in Europa pubblicato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, basato sui dati ACEA, riporta che a novembre il trend è del +6% rispetto allo scorso anno. In totale sono state vendute 1.075.756 unità, contribuendo a far crescere anche i volumi da inizio anno del +15,6% rispetto all’anno precedente con 11.799.842 unità immatricolate. Ecco l’analisi dei primi 5 major market rappresentativi e le ultime novità sugli incentivi auto 2024.

MERCATO AUTO: TORNANO GLI INCENTIVI IN ITALIA

Il presidente di ANFIA, Roberto Vavassori, sottolinea che, nonostante il rallentamento della crescita a livello europeo (+6%), l’Italia spicca per performance positiva con un aumento delle immatricolazioni del 16,2% a novembre. Un risultato che supera quello degli altri major market, confermando il trend positivo dell’intero anno. E’ anche vero però che anche la quota di auto-immatricolazioni delle km0 è cresciuta di pari passo.

“Sul fronte normativo, un paio di giorni fa, in sede di trilogo, Europarlamento, Commissione europea e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sul dossier Euro 7. – afferma Vavassori – E’ un bene che abbia prevalso un approccio razionale e pragmatico alla transizione green, nella cornice di una visione normativa d’insieme”. Inoltre, sono stati riconfermati gli incentivi per il 2024, aumentati fino a quasi 14 mila euro.

ANDAMENTO MERCATO AUTO ELETTRICHE E IBRIDE IN EUROPA

A novembre, la quota di auto elettriche pure (BEV) in Europa ha superato il 17%, superando quella delle auto diesel (11,3%). In Italia, tuttavia, le BEV rappresentano solo il 4,3%, confermando una maggiore presenza di veicoli diesel rispetto alla media europea.

Nell’area UE+EFTA+UK, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa sono cresciute del 10,7%, con un totale di 573.800 vetture ibride ed elettriche, rappresentando il 53,3% del mercato. Le vendite di auto ricaricabili, tuttavia, sono diminuite del 10,5%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPA NEI 5 MAGGIORI MERCATI