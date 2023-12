Auto elettriche: 6840 km0 sono ferme nelle concessionarie

A fine anno il mercato auto mostra una sostanziosa crescita di auto elettriche conservando quasi la stessa quota dell’anno precedente. Ma ciò che fa notare un’analisi di Data Force è che si tratta in gran parte di auto km0 che le concessionarie si auto-immatricolano. Sebbene il trucco delle auto-immatricolazioni sia molto diffuso per pompare i risultati trimestrali e conservare quote di mercato, molte BEV targate restano ferme nelle concessionarie in attesa di un proprietario. L’analisi di Data Force rivela quali sono i modelli di auto elettriche a km 0 più immatricolati a nome delle concessionarie.

AUTO ELETTRICHE IMMATRICOLATE IN ITALIA DA GENNAIO A NOVEMBRE 2023

L’analisi di Data Force sottolinea che il dato in crescita più significativo del mercato auto di novembre 2023 è quello delle auto-immatricolazioni (10% in quota e +61,7% a novembre, mentre sono 147.935 dall’inizio dell’anno). Le vendite ai privati a novembre coprono una quota del 57% (+17,33%), con una crescita che è di poco superiore alla media del mercato. Mentre le immatricolazioni ad aziende si fermano a 5% e quelle per il noleggio a breve termine all’1,5%.

Nel segmento auto, a novembre 2023 le auto elettriche hanno fanno registrare una crescita del 55%, ma una grossa fetta dei veicoli targati a km 0 che non sono stati destinati subito alla vendita a un cliente finale. Le BEV immatricolate nel mese di novembre 2023 secondo i dati del MIT ed elaborati da Data Force sono 7966 (erano 5131 nello stesso mese del 2022). Guardando invece ai dati da gennaio a novembre 2023 le immatricolazioni di auto 100% elettriche sono 59478 (erano 44523 nello stesso mese del 2022).

AUTO ELETTRICHE KM 0 ESPORTATE ALL’ESTERO

Un comunicato stampa di Data Force attribuisce al penultimo mese dell’anno un pressing dei Costruttori auto sulle concessionarie, “facendo targare 7.966 BEV, oltre 2.800 in più rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è così cresciuta al 5,7%. Nel cumulato annuo, le auto a batteria hanno comunque una market share del 4%, quasi identica al 2022”. Laura Gobbini, Project Manager & Data Analyst di Dataforce Italia ha dichiarato che “se i quantitativi sempre più ingenti di auto-immatricolazioni fossero costituiti in larga parte da auto elettriche che trovassero rapidamente un acquirente finale privato o aziendale, il fenomeno costituirebbe una buona notizia”. Molte di queste auto elettriche però restano sul groppone delle concessionarie, che nel frattempo devono preoccuparsi anche di mantenere in efficienza la batteria agli ioni di litio ed evitarne il degrado prematuro.

Dall’inizio dell’anno, secondo le informazioni raccolte dall’società di consulenza alcune auto elettriche a km 0 immatricolate in Italia vengono anche poi esportate all’estero. “631 sono state esportate proprio verso quei Paesi (Belgio, Germania, Svizzera, Danimarca e Francia) che hanno fatto da traino alla transizione elettrica ma che adesso, finiti gli incentivi anche da loro, cercano le offerte di fine stagione proprio da noi”, ha dichiarato Gobbini.

AUTO ELETTRICHE KM0 NELLE CONCESSIONARIE: LA CLASSIFICA DEI MODELLI

Nei primi 11 mesi del 2023 sono state auto-immatricolate in totale 6840 auto elettriche che risultano ancora in stock, secondo i dati del Ministero elaborati da Data Force. In testa alle auto elettriche km 0 ci sono Fiat 500 Elettrica, Peugeot e-208 e Jeep Avenger Electric, mentre i brand che auto-immatricolano di meno, con una quota attorno all’1% soltanto, sono Tesla, Dacia, Ford e Suzuki, a prescindere dall’alimentazione. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.