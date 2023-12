Auto nuove: +16% a novembre, la Fiat Panda straccia tutti

Il mese di novembre 2023 ha portato una ventata di vitalità al mercato automobilistico italiano, con un aumento significativo del 16,2% nelle immatricolazioni. Secondo il bilancio dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), in totale sono state immatricolate 139.278 unità rispetto alle 119.871 dello stesso mese del 2022. Questo consolidato trend di crescita si riflette nel periodo gennaio-novembre, con volumi complessivi che raggiungono 1.455.271 unità, registrando una robusta crescita del +20,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Ecco le auto più vendute a novembre e quali sono i Brand che si sono distinti.

PROSPETTIVE PER LA CHIUSURA DEL 2023 E L’ECOBONUS SECONDO ROBERTO VAVASSORI

“Entrando oggi nell’ultimo mese del 2023, possiamo ormai ragionevolmente confermare che la chiusura del mercato auto italiano si attesterà a circa 1.580.000 immatricolazioni complessive (+20% circa rispetto al 2022)” ha dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA, che ci ha raccontato le sfide dell’Industria Automotive in un’intervista esclusiva. “Il consuntivo dell’ecobonus auto 2023 mostra un avanzo di circa 300 milioni di euro, che, peraltro, si somma ai 250 milioni restanti dall’ecobonus 2022 e non ancora riallocati. Segno che gli incentivi all’acquisto delle vetture green, previsti anche per il 2024, vanno rimodulati e resi più attrattivi per i consumatori, in modo che le loro scelte si orientino gradualmente nella stessa direzione degli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità che l’UE ha fissato”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A NOVEMBRE PER ALIMENTAZIONE

Esaminando le immatricolazioni per alimentazione, le auto a benzina registrano un aumento del 20,2% a novembre, con una quota di mercato al 28%, mentre le auto diesel calano del 7,3%, attestandosi al 14,3%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 57,7% del mercato a novembre, con una crescita del 21,9% rispetto al 2022 e sono così ripartite:

le elettriche hanno una quota del 5,7% in aumentano del 55,5% a novembre;

hanno una quota del 5,7% in a novembre; le ibride non ricaricabili , 31,2% e +37,8% ;

, 31,2% e ; le ibride plug-in , 4,1% e -13,5% ;

, 4,1% e ; le auto a GPL , 9,8% e +1,2% ;

, 9,8% e ; le auto a Metano, 0,2% e -46,3%.

AUTO PIU’ VENDUTE A NOVEMBRE 2023

Dall’inizio dell’anno la Fiat Panda, che non sarà più prodotta in Italia, continua a detenere la leadership nelle vendite, seguita da Lancia Ypsilon e Fiat 500. Tra le PHEV, Jeep Compass si posiziona al primo posto. La Fiat 500 Elettrica scende al terzo posto, dopo Tesla Model 3 e Model Y, mentre Peugeot e-208 si colloca all’ottavo posto. Nel complesso, il Gruppo Stellantis totalizza 41.092 immatricolazioni a novembre, con una quota di mercato del 29,5%. Clicca l’immagine sotto per vedere la Top 10 auto più vendute a novembre 2023 a tutta larghezza.