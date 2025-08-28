Mercato auto Europa +6% a luglio 2025: boom di BYD, giù Stellantis

Segnali di ripresa dal mercato auto in Europa: a luglio 2025 l’aggregato UE+UK+EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) ha immatricolato il 5,9% di vetture in più rispetto allo stesso mese del 2024, ma l’aumento sale addirittura al +7,4% considerando solo i Paesi dell’Unione Europea. Il dato complessivo annuale resta tuttavia stabile, visti i cali dei mesi precedenti. In crescita la quota di mercato delle auto elettriche (17,4% nell’aggregato annuale contro il 13,8% di dodici mesi fa) e solito boom di vendite di BYD, mentre Stellantis ha raggranellato l’ennesima discesa.

MERCATO AUTO EUROPA: IN CRESCITA A LUGLIO 2025, STABILE NELL’ANNO

Nello specifico, in base ai dati forniti da ACEA, l’associazione europei dei costruttori di automobili, a luglio 2025 si sono vendute in Europa (sempre UE+UK+EFTA) 1.085.356 autovetture contro 1.024.806 di un anno fa (+5,9%), contando invece solo l’UE il divario è stato 914.680 vs. 851.567 (+7,4%). Segnali molto buoni dai veicoli elettrici (+33,6% in UE/UK/EFTA e +39,1% in UE), dai plug-in hybrid (+52,3% e +56,9%) e dagli ibridi elettrici (+11,1% e +14,3%). In prevedibile calo a due cifre benzina e diesel.

Nell’aggregato annuale da gennaio a luglio 2025, grazie alla spintarella dell’ultimo mese le vendite risultano praticamente in pari con l’anno scorso (7.900.877 contro 7.904.412, mentre nella sola UE si registra ancora un deficit del -0,7%). Anche l’exploit di elettriche e plug-in risulta meno contenuto sebbene soddisfacente: nei primi sette mesi dell’anno, infatti, sia le BEV che le PHEV possono vantare un incremento di circa il 25% sul 2024, trascinato soprattutto dal mercato spagnolo (+89,6%), polacco (+80,9%), tedesco (+38,4%) e, perché no, italiano (+29,0%).

AUTO ELETTRICHE IN AUMENTO MA ANCORA NON BASTA

Per quanto riguarda le alimentazioni, nel 2025 a livello di quote mercato siamo a 34,9% per le ibride non ricaricabili (full e mild), al 27,8% per la benzina, al 17,4% per le elettriche, all’8,9% per le plug-in hybrid, all’8,3% per i diesel e al 2,7% per le restanti. Secondo l’ACEA, la quota di mercato delle BEV, nonostante siano ormai stabilmente al terzo posto tra tutte le alimentazioni, è ancora molto lontana da dove dovrebbe trovarsi a questo punto della transizione verso il bando dei motori del 2035. Non a caso proprio ieri l’associazione dei costruttori, insieme ai fornitori della CLEPA, ha esortato di nuovo la Commissione UE a riconsiderare la scadenza del 2035 ritenendola semplicemente ‘irrealistica’.

MERCATO AUTO EUROPA: BYD SEMPRE MEGLIO, FLOP FIAT (E STELLANTIS)

Con riferimento invece a gruppi e brand automobilistici, in UE+UK+EFTA i dati di luglio 2025 mostrano segnali positivi da Volkswagen (+11,6% trascinato da VW, Skoda e Cupra), Renault (+8,8% grazie alla solita ottima performance di Dacia), BMW e Ford (entrambe +11,6%), oltre al prevedibile boom di BYD che ha guadagnato un +225% di immatricolazioni passando in un anno da 4.000 a 13.500 unità. Dall’inizio dell’anno il marchio cinese è cresciuto del +290,6% raggiungendo 84.416 immatricolazioni. Certo, nel 2024 BYD si era appena affacciata sul mercato europeo e il confronto con quest’anno è attendibile fino a un certo punto, ma la progressione è costante e impressionante. Vedremo fin dove arriverà.

Abbiamo invece già anticipato che Stellantis ha chiuso il mese in leggera perdita (-1,1%) ma quello che preoccupa maggiormente è il dato annuale: -8,1%. Tra i brand del gruppo che fanno grossi numeri si salva solo Peugeot (+4,3%) mentre Fiat ha registrato un terrificante -21,8% da gennaio a luglio. Viceversa, molto buono il +34% di Alfa Romeo, seppur su numeri modesti (nell’ordine delle 30.000 vetture). Pauroso il -73,3% di Lancia, che dall’inizio dell’anno ha venduto in Europa poco più di 7.400 unità.

Prosegue anche la crisi di Tesla: -40,2% a luglio 2025, -33,6% nell’aggregato annuale. Con sole 119.000 immatricolazioni in sette mesi, il sorpasso da parte di BYD è solo questione di tempo.