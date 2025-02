Mercato auto Europa: -2% a gennaio 2025, si parte in sofferenza

Dopo aver chiuso l’anno con un leggerissimo segno positivo (+0,9%), il mercato auto in Europa ha aperto il 2025 in sofferenza perdendo il -2,1% di immatricolazioni a gennaio. Il dato si riferisce all’aggregato UE + Paesi EFTA + UK, mentre la sola Unione Europea ha fatto registrare una perdita perfino superiore: –2,6%. A pesare sono state soprattutto le pessime performance di Francia (-6,2%), Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%), con la sola Spagna in controtendenza (+5,3% di nuove registrazioni). In questo quadro piuttosto fosco va sottolineato con una certa sorpresa il forte rimbalzo delle auto elettriche: +37,3% in Europa rispetto a gennaio dell’anno scorso, con una quota mercato salita vertiginosamente dal 10,9% al 15%. Ovviamente nei prossimi mesi capiremo se si tratta di un trend o di un exploit solitario.

MERCATO AUTO EUROPA: IL 2025 È INIZIATO MALE

Dunque, in base ai numeri forniti da ACEA, considerando UE, EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera) e Regno Unito, a gennaio 2025 si sono complessivamente vendute 995.271 auto nuove contro 1.016.940 di gennaio 2024 (-2,1%). Si tratta di un dato molto basso considerando che l’anno scorso si era scesi sotto al milione solamente in due occasioni: ad agosto, mese dedicato alle vacanze più che agli acquisti di autovetture, e a febbraio, il mese più corto dell’anno. Come detto, nella sola Unione Europea il calo è stato del -2,6%.

BOOM DELLE AUTO ELETTRICHE, BENE ANCHE LE IBRIDE

A livello di alimentazioni, sempre in salita le ibride, full + mild (+16,9% in Europa, +18,4% in UE) e gran bel balzo delle BEV (+37% in Europa, +34,0 in UE), che hanno registrato aumenti corposi particolarmente ovunque. Resta adesso da vedere se il trend di crescita proseguirà. A picco, invece, tutte le altre alimentazioni, e peraltro spesso con numeri a due cifre. Male anche le plug-in hybrid (-6,4% in Europa, -8,5% in UE), che proprio non riescono a penetrare il mercato europeo. Ma la situazione potrebbe ribaltarsi se, come si mormora, saranno salvate dalla messa al bando delle auto ICE nel 2035.

IL MERCATO AUTO PER GRUPPI: NUOVO CAPITOMBOLO STELLANTIS

Diamo infine un’occhiata alle vendite del mercato auto in Europa per gruppi automobilistici. A gennaio 2025 di nuovo male Stellantis che ha perso -16,0% sullo stesso mese dell’anno prima, con tutti i marchi in calo tranne Alfa Romeo. Fiat è scesa del -20,4% ma peggio ha fatto Opel (-27,7%).

In crescita invece gli altri gruppi europei più importanti: Volkswagen (+5,3%) e Renault (+5,4%), a differenza di Bmw (-2,9%) e Mercedes-Benz (-2,4%). Male giapponesi e coreane, tracollo di Tesla (-45,2%) e brutto risultato pure di Ford (-12,2%).

Capitolo cinesi: per il momento, a causa dei numeri ancora complessivamente bassi, ACEA riporta solamente i dati di vendita del gruppo SAIC Motor, presente sul mercato europeo col marchio MG. Ebbene, a gennaio 2025 il gruppo di Shanghai ha registrato un’impetuosa crescita del +36,8% considerando anche UK e Paesi EFTA e addirittura del +76,5% nei 27 Stati UE. Sono numeri che dicono molto e che dovrebbero fare riflettere sia le istituzioni politiche che le stesse case automobilistiche europee. Clicca sulla seguente immagine per vedere la classifica per gruppi relativa a gennaio 2025 in Europa (UE + EFTA + UK):